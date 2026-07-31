Người Nhện đã đi đâu ở after-credit của phim Spider-Man: Brand New Day?

Lưu ý: Bài viết có spoil tình tiết trong phim.

Ra mắt ở tuần cuối tháng 7, Spider-Man: Brand New Day (hay Người Nhện: Khởi Đầu Mới) nhanh chóng trở thành cơn sốt, thống trị phòng vé Việt với gần 20 tỷ đồng doanh thu ngay ngày đầu tiên mở bán vé. Bên cạnh hành trình mới của chàng Người Nhện (do Tom Holland thủ vai), bộ phim còn gây tò mò bởi một đoạn after-credit bí ẩn.

Ở đoạn after-credit của Spider-Man: Brand New Day, khán giả được chứng kiến giao diện của phần mềm Theo dõi Người Nhện do Ned chế tạo. Lúc này, máy cho biết không thể tìm thấy Người Nhện ở bất kỳ đâu. Sau đó, màn hình "giật lag" trong vài giây trước khi dần dần phóng to lên, và cho thấy Người Nhện đang có mặt ở một hành tinh nào đó không phải là Trái Đất.

Sau cùng, đoạn after-credit kết thúc với dòng chữ "Người Nhện sẽ trở lại". Điều này khiến khán giả vô cùng phấn khích, gần như chắc chắn rằng câu chuyện của Peter Parker (hoặc một Người Nhện nào đó khác) sẽ được tiếp diễn trên màn ảnh rộng.

Máy theo dõi Người Nhện cho thấy anh chàng đang ở hành tinh khác.

Kể từ đây, có muôn vàn giả thuyết xoay quanh sự biến mất của Người Nhện theo kết quả từ máy theo dõi. Khả năng cao nhất là Peter Parker đã dịch chuyển sang Trái Đất ở vũ trụ khác, mà cụ thể là vũ trụ của Bộ Tứ Siêu Đẳng để tham gia vào sự kiện Avengers: Doomsday chống lại Doctor Doom.

Tuy nhiên, vẫn còn một giả thuyết khác có thể xảy ra là sự kiện Battleworld. Trong truyện, Battleworld là một thực tại được Doctor Doom chắp vá từ những mảnh vỡ vũ trụ mà hắn đã hủy diệt. Đây còn là tiền đề dẫn đến sự kiện Secret Wars, cũng chính là phần phim Avengers nối tiếp sau đó.

Sự kiện Battleworld cũng là dịp để Người Nhện ra mắt bộ đấu phục đen.

Chưa dừng lại ở đó, đoạn "giật lag" kéo dài khoảng 1-2 giây trong phần after-credit cũng được khán giả phỏng đoán. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chi tiết "nhá hàng" cho màn ra mắt của Người Nhện Miles Morales trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, rất có thể sẽ do Caleb McLaughlin (ngôi sao Stranger Things) thể hiện theo nhiều đồn đoán từ trước.