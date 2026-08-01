Triệu Lộ Tư chủ động tìm kiếm kịch bản, chiêu trò mới hay nước cờ thông minh?

HHTO - Cư dân mạng đang tranh cãi về việc Triệu Lộ Tư công khai tìm kiếm kịch bản phim. Phải chăng nữ diễn viên lại bày chiêu trò mới hay đây là một lựa chọn sáng suốt trong tình hình phim ảnh Hoa ngữ chìm lắng?

Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư thông qua phòng làm việc đã thông báo tìm kiếm kịch bản gốc. Cô ưu tiên các đề tài về phụ nữ trưởng thành với bối cảnh hiện đại, câu chuyện ấm áp chữa lành và không giới hạn độ dài, không phân biệt tên tuổi hay kinh nghiệm của biên kịch. Triệu Lộ Tư sẵn sàng mua đứt bản quyền kịch bản, cùng chia sẻ lợi nhuận từ doanh thu phát sóng.

Triệu Lộ Tư chủ động tìm kiếm kịch bản.

Đây là lần hiếm hoi một diễn viên Hoa ngữ công khai lên tiếng kêu gọi các biên kịch gửi tác phẩm về cho mình. Trước kia, họ thường chờ đợi nhà sản xuất chủ động mời hợp tác, hoặc tham gia các buổi thử vai để tìm kiếm vai diễn phù hợp. Vì thế, hành động của Triệu Lộ Tư đã tạo ra tranh cãi.

Rất ít diễn viên chủ động thông báo như thế này.

Nhiều khán giả cho rằng đây là quyết định thông minh, khéo léo của cô trong tình hình kịch bản hay ngày càng hiếm, nhiều ngôi sao cũng chịu cảnh nghỉ ngơi dài dài mà không có tác phẩm ưng ý. Chính Triệu Lộ Tư từng tiết lộ cô phải hoãn dự định trở lại phim trường vào tháng 8 vì kịch bản vẫn chưa xong.

Và thay vì chờ đợi chưa biết đến lúc nào, Triệu Lộ Tư chọn cách chủ động tìm vai diễn cho mình. Với danh tiếng của Triệu Lộ Tư cũng như khả năng đóng phim nào ăn khách phim đó, rất nhiều biên kịch sẵn sàng hợp tác với cô.

Nữ diễn viên đã lâu chưa đóng phim mới.

Nhưng không ít cư dân mạng e dè đây chỉ là chiêu trò mới của Triệu Lộ Tư, khi cô luôn biết cách làm xôn xao mạng xã hội. Từ chuyện nhập viện vì suy kiệt sức khỏe, bỏ ngang một phim đang quay dở đến tranh cãi với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư đang bị xem là cái tên ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì thế, nhiều công ty không muốn mời cô tham gia các dự án lớn, có vốn đầu tư cao vì e ngại có trục trặc giữa chừng. Kết quả là Triệu Lộ Tư phải tự tìm kịch bản và sản xuất phim cho chính mình.