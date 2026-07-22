Anime Chainsmoker Cat khiến khán giả người muốn bỏ phim, người muốn dọn nhà

HHTO - Anime “Chainsmoker Cat” với nội dung độc lạ, cách miêu tả quá “thực” đã khiến khán giả sau khi xem có những ý kiến trái chiều. Người muốn bỏ phim ngay lập tức, người lại thấy phim độc đáo, có người đơn giản là chỉ muốn đi dọn nhà.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong danh sách các anime lên sóng hè này, Chainsmoker Cat là một trong những anime gây chú ý, không chỉ bởi nội dung độc lạ - thậm chí có phần “dị”, mà còn bởi những phản ứng trái chiều của người xem sau khi phim lên sóng.

Được chuyển thể từ manga cùng tên, Chainsmoker Cat lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi con người và thú nhân cùng tồn tại. Nhân vật chính của Chainsmoker Cat là Yani - một cô mèo nghiện thuốc lá. Chuyện phim kể về cuộc sống thường ngày của cô mèo, với trọng tâm chính là cô mèo nghèo rớt mồng tơi. Do đó, Yani thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu, phải chắt mót từng đồng để mua thuốc lá, từ đó gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Sau khi lên sóng tập đầu tiên, Chainsmoker Cat nhận được sự chú ý của cộng đồng xem anime, cũng như nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ cảm xúc khó chịu, thậm chí bình luận sẽ bỏ xem ngay sau tập đầu tiên. Nguyên nhân là vì anime miêu tả quá “thực”, từ căn phòng bừa bộn, ngập rác của cô mèo Yani đến chứng nghiện thuốc lá quá mức của cô. Đến mức có bình luận còn viết rằng họ như có thể ngửi thấy mùi hôi thối hay mùi thuốc lá thông qua màn hình.

Những khán giả khó chịu với Chainsmoker Cat còn bởi cảm giác bế tắc, ngột ngạt. Anime này khiến họ cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ. Rõ ràng cuộc sống của cô mèo Yani, dù được kể theo cách hài hước, thì cũng cho thấy đó không phải là một cuộc sống hạnh phúc hay tốt đẹp. Yếu tố hài hước của phim cũng được nhận xét là “lố bịch”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực cho Chainsmoker Cat, rằng anime không phải lúc nào cũng “tô hồng”. Ngoài đời thực, có những căn phòng ngập rác, bừa bộn và bẩn thỉu như căn phòng của cô mèo Yani tồn tại. Thậm chí, có những người cũng đang sống một cuộc đời nghèo túng, chật vật giống cô mèo.

Những khán giả này cho rằng đằng sau những tình huống gây hài, Chainsmoker Cat đang phơi bày một góc khuất khác của xã hội Nhật Bản nói riêng hay thế giới cô đơn, đầy áp lực, thậm chí trầm cảm của những người trưởng thành nói chung. Chainsmoker Cat đã dùng sự hài hước để miêu tả nỗi khổ của cái nghèo, sự cực đoan khi nghiện một thứ gì đó, cùng những bất công của các giai cấp trong xã hội. Từ đó hướng người xem tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thực tế, sau khi Chainsmoker Cat phát sóng, không ít khán giả bình luận rằng hình ảnh căn phòng ngập rác của cô mèo Yani khiến họ thấy “sợ hãi”, và có ý thức dọn dẹp không gian sống của mình hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả bình luận rằng phim khiến họ muốn bỏ thuốc lá, sống phấn đấu hơn, nỗ lực hơn; ít nhất để không tự biến cuộc sống của mình trở nên lệ thuộc, bệ rạc, luộm thuộm, bế tắc giống như nhân vật trong phim.

Chainsmoker Cat hiện đang phát sóng trên Netflix.