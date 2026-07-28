Chỉ có The Odyssey làm được điều này: Phim càng chiếu, vé IMAX càng bán chạy

HHTO - Rất hiếm có bom tấn nào như "The Odyssey" khi doanh thu tuần thứ hai còn cao hơn tuần đầu tiên công chiếu, cho thấy sức hút của phim không hề giảm nhiệt.

Chỉ sau 1 tuần công chiếu, The Odyssey đã trở thành tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan có doanh thu IMAX cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Các suất chiếu IMAX luôn trong tình trạng kín ghế ở các vị trí trung tâm và lượng đặt vé đã sang tận cả tuần sau. Sau 10 ngày chiếu, cơn sốt săn vé IMAX vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí doanh số bán vé của tuần thứ hai còn vượt xa giai đoạn mở màn.

Các rạp IMAX ở Việt Nam luôn kín ghế những vị trí đẹp.

Không chỉ đầu tư mạnh cho bối cảnh khi hạn chế tối đa dùng kỹ xảo, đạo diễn Christopher Nolan cùng ê-kíp còn rất chăm chút cho phục trang. Odysseus là người sống sót sau sự sụp đổ của cả một nền văn minh, thế giới sau cuộc chiến thành Troy là đầy kiệt quệ và tan vỡ. Vì vậy, từng bộ trang phục, từng món vũ khí đều phải mang cảm giác của một thế giới phai tàn hậu thảm họa.

Phục trang trong phim cũng được chăm chút tỉ mỉ.

Nhà thiết kế Ellen Mirojnick đã phải nghiên cứu kỹ nền văn minh Mycenaean Hy Lạp và các nền văn hóa Địa Trung Hải cuối thời đại Đồ Đồng. Cả ê-kíp cũng nghiên cứu cách để trang phục và áo giáp bị xuống cấp. Odysseus phải lênh đênh suốt nhiều năm trời, do đó họ dành thời gian nghiên cứu cách vải bị bạc màu theo thời gian dưới ánh nắng Địa Trung Hải, cách trang phục xếp lớp khi chuyển động, cách bề mặt bị bào mòn, cách kim loại phản ứng với ánh sáng, tác động của nước biển lên đồng thau, cách vải lanh mục nát qua nhiều năm và cách các vết vá sửa áo giáp tích tụ dần qua chiến tranh.

Quần áo được làm cũ đi một cách tự nhiên.

Đặc biệt, The Odyssey được quay bằng máy quay IMAX và điều này làm quá trình làm việc của bà Mirojnick cùng ê-kíp trở nên khó khăn hơn nhiều. Bất cứ thứ gì tổng hợp đều lộ ra ngay lập tức trên IMAX. Polyester giả làm len, vải pha poly giả làm vải lanh, một kiểu dệt hiện đại giả làm dệt thủ công, kim loại giả đồng thau… đều bị nhìn ngay ra. Vải dệt thủ công và thuốc nhuộm tự nhiên không phải là một sở thích mà là yêu cầu bắt buộc. Ê-kíp phải làm cũ từng món giáp bằng tay, dùng hóa chất tạo gỉ, mài mòn thật và va đập chúng để mọi thứ trông như đã được sử dụng, như thể vừa được đào lên từ lòng đất.