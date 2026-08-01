Bạch Lộc rời xa công ty quản lý cũ, tưởng êm ả mà làm gì cũng gặp toàn bão tố

HHTO - Bạch Lộc đang ra sức thể hiện mình vẫn có thể phát triển sự nghiệp sau khi chia tay công ty quản lý cũ, nhưng xem chừng mọi thứ không đơn giản như cô dự tính.

Cuối tháng 7, Bạch Lộc kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ và tách ra hoạt động độc lập, tự kiểm soát sự nghiệp của mình. Phòng làm việc của cô cũng nhanh chóng khởi quay phim truyền hình Khai Đáo Đồ Mi với Bạch Lộc đóng chính, đánh dấu giai đoạn mới của nữ diễn viên.

Bạch Lộc đã hoạt động độc lập từ cuối tháng 7.

Tuy nhiên, mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Đầu tiên là cư dân mạng nhận thấy kịch bản Khai Đáo Đồ Mi chưa đủ hấp dẫn để chờ đợi. Theo nguyên tác tiểu thuyết, nữ chính Vương Vận Na sau khi được nhà thiết kế thời trang Tả Văn Tư mời làm người mẫu thì đã hẹn hò với người này.

Chẳng ngờ Tả Văn Tư lại là em rể của Đằng Hải Trạch - bạn trai cũ của Vương Vận Na và hai người từng có mối tình đầy sóng gió. Hắn ta đề nghị Vận Na hãy rời xa Tả Văn Tư, đổi lại cô sẽ nhận được khoản tiền lớn để cô trả nợ cho gia đình.

Nhưng có một bí mật mà Vương Vận Na chẳng thể ngờ được, là Đằng Hải Trạch lại có tình cảm đặc biệt với Tả Văn Tư.

Cô đang quay phim Khai Đáo Đồ Mi

Ngay từ khi xem tóm tắt, khán giả đã thấy nội dung quá cũ kỹ. Những tình tiết éo le, nhân vật có mối dây quan hệ lằng nhằng rối rắm như thế này chỉ hợp với thời điểm 20 năm trước, còn bây giờ người xem sẽ thích những mối tình mang đến năng lượng tích cực, hai người cùng động viên hỗ trợ lẫn nhau rồi nữ chính mạnh mẽ, độc lập chứ không phải phụ thuộc vào người khác.

Chính vì thế mà có tin đồn kịch bản Khai Đáo Đồ Mi sẽ có thay đổi, nữ chính có thể sẽ đi báo thù chứ không còn ngồi yên cam chịu.

Tạo hình của Bạch Lộc bị chê chưa đẹp

Thêm vào đó, loạt ảnh hậu trường còn tạo thêm sóng gió cho Bạch Lộc khi tạo hình nào cũng mất điểm. Dù cô đã mạnh dạn cắt tóc ngắn cho khác biệt, nhưng trang phục của nhân vật Vương Vận Na thì nhìn đi nhìn lại vẫn không có điểm gì để khen. Kiểu dáng thì quá dài rộng, màu sắc không ăn nhập, phối đồ chẳng liên quan… khiến Bạch Lộc nhìn kém sang thấy rõ.