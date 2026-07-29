Trailer Avengers: Doomsday trở thành trailer được xem nhiều nhất lịch sử Disney

HHTO - Với hơn 500 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên, trailer đầu tiên của "Avengers: Doomsday" không chỉ phá kỷ lục mà còn kéo theo làn sóng thảo luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo số liệu từ Variety, trailer chính thức đầu tiên của Avengers: Doomsday thu về 503 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên, vượt qua kỷ lục trước đó của teaser Deadpool & Wolverine (2024) với 365 triệu lượt, trở thành trailer có lượng người xem cao nhất lịch sử Disney trong ngày đầu tiên. Trên phạm vi toàn cầu, con số này chỉ xếp sau Spider-Man: Brand New Day của Sony với 719 triệu lượt.

Tính đến ngày 28/7, trailer đã vượt mốc 53 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Sức hút của phim không dừng ở lượt xem. Ngay ngày đầu mở bán, bộ phim đã thu về 16,5 triệu USD (khoảng 431 tỷ đồng) tiền vé đặt trước. Các suất chiếu định dạng cao cấp vào ngày 17 và 18/12 gần như kín chỗ, buộc nhiều cụm rạp bổ sung thêm suất cho dịp Giáng sinh.

Lượng vé bán trước ngày đầu tiên của phim cao gấp đôi so với "Deadpool & Wolverine". Ảnh: Marvel Studios

Sự trở lại của Robert Downey Jr. trong vai phản diện Doctor Doom thay vì hình tượng Tony Stark quen thuộc, cộng thêm màn tái xuất của Chris Evans với vai Steve Rogers cũng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội với các từ khóa như "Thor vs Doom", "Doctor Doom MCU" hay "RDJ as Doom".

"Avengers: Doomsday" khai thác điều gì?

Đoạn giới thiệu mở đầu bằng lời cảnh báo về hiện tượng "Incursion", khi các vũ trụ bắt đầu va chạm và đe dọa hủy diệt lẫn nhau. Khái niệm này từng được nhắc đến trong series Loki và Fantastic Four: First Steps, song đến Avengers: Doomsday mới chính thức được khai thác.

Trong trailer, Giáo sư Xavier (Patrick Stewart) là một trong những nhân vật trực tiếp chứng kiến Incursion xảy ra. Ảnh: Marvel Studios

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Avengers: Doomsday lấy bối cảnh khi ba vũ trụ bước vào quỹ đạo va chạm, đẩy các siêu anh hùng từ những thực tại khác nhau vào thế đối đầu bất đắc dĩ.

Mối đe dọa trung tâm đến từ Doctor Doom (Robert Downey Jr. thủ vai), nhân vật phản diện nổi tiếng của truyện tranh Marvel với sự kết hợp gần như hoàn mỹ giữa trí tuệ và siêu năng lực.

Tạo hình Doctor Doom lộ diện trong trailer.

Trước nguy cơ hủy diệt toàn bộ đa vũ trụ, các nhóm Avengers, Fantastic Four và X-Men buộc phải gác lại khác biệt để cùng chiến tuyến trong cuộc đối đầu được mô tả là "mối đe dọa hiện sinh chưa từng có" với mọi thực tại.

Với vai trò tiếp nối mạch truyện đa vũ trụ mà MCU xây dựng suốt bảy năm qua, Doomsday được xem là bước mở đường cho Avengers: Secret Wars dự kiến ra mắt năm 2027.

Dàn siêu anh hùng hội tụ. Ảnh: Marvel Studios

Dự án quy mô nhất của MCU kể từ "Avengers: Endgame"

Trailer phát hành hôm 20/7 quy tụ hầu hết nhân vật chủ chốt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Đây là dự án Avengers quy mô lớn đầu tiên kể từ Avengers: Endgame năm 2019, và cũng là lần đầu tiên MCU đưa các nhóm Avengers, Fantastic Four cùng X-Men vào chung một bộ phim.

Hơn 20 gương mặt quen thuộc của Marvel dự kiến góp mặt trong "Avengers: Doomsday".

Song song với trailer, Marvel Studios cũng triển khai chiến dịch quảng bá trên nhiều mặt trận. Từ cuối năm 2025, hãng phim đã phát hành bốn đoạn giới thiệu ngắn kèm các suất chiếu Avatar: Fire and Ash, sau đó phát hành giới hạn bản trailer tại sự kiện điện ảnh CinemaCon.

Logo Avengers cũng được đổi mới trong phim. Ảnh: The Direct

Đến cuối tháng 7, tại lễ hội văn hóa đại chúng San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios tổ chức buổi giới thiệu quy mô lớn với sự xuất hiện của dàn diễn viên cùng hai đạo diễn, chiếu độc quyền đoạn phim mới cho khán giả tham dự và trưng bày trang phục nhân vật lẫn mô hình robot Sentinel theo nguyên tác truyện tranh.

Dàn diễn viên ""Avengers: Endgame" trên sân khấu sự kiện San Diego Comic-Con 2026.

Tại sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc), hãng phim giới thiệu 11 nhân vật trọng tâm đồng thời tái hiện các địa điểm dự kiến xuất hiện trong phim như phòng ngai của Doctor Doom, trụ sở Avengers, biệt thự X-Mansion, tòa nhà Baxter và Wakanda.

Triển lãm của Marvel Studios tại sự kiện BilibiliWorld, Thượng Hải vào giữa tháng 7 vừa qua.

Avengers: Doomsday do anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo chỉ đạo, quy tụ dàn diễn viên gồm Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Simu Liu cùng nhiều gương mặt từ loạt X-Men như Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden và Channing Tatum.

Phim dự kiến khởi chiếu toàn cầu vào ngày 18/12/2026.