Lee Do Hyun ra mắt màn ảnh rộng với tạo hình pháp sư, diễn xuất đột phá thế nào?

HHT - Kể cả đang trong quá trình nhập ngũ, Lee Do Hyun vẫn liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim đang và chuẩn bị lên sóng nhờ sự chuẩn bị chu đáo. Sau "Death's Game", màn hóa thân thành pháp sư của anh trong phim điện ảnh "Exhuma" đang "khuấy đảo" cõi mạng vì tạo hình không thể chất hơn.

Lee Do Hyun liên tục làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ năm qua với The Glory, The Good Bad Mother, Death's Game... Anh sắp có lần đầu chạm ngõ điện ảnh với diện mạo đột phá cùng Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma).

Exhuma là một bộ phim đề tài huyền bí. Sau khi hứng chịu hàng loạt sự kiện kỳ lạ, một gia đình giàu có đã nhờ bộ đôi pháp sư Hwa Rim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun) cứu đứa con mới sinh của mình. Khi đến nơi, Hwa Rim nhận thấy không khí âm u trong nhà. Để hóa giải bí ẩn, Hwa Rim tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà phong thủy Sang Deok và người hộ tang Yeong Geun khai quật ngôi mộ cổ. Việc khai quật được thực hiện, song những thế lực tà ác ẩn sâu bên dưới ngôi mộ cũng bị giải phóng.

Trong phim, Lee Do Hyun hóa thân thành Bong Gil, một vận động viên bóng chày phải từ bỏ sự nghiệp sau khi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó, anh đi theo Hwa Rim - vị pháp sư đã cứu sống mình khỏi cơn bạo bệnh.

Trong những hình ảnh "nhá hàng" đầu tiên, Lee Do Hyun đã gây xôn xao bằng hình tượng mạnh mẽ, gai góc chưa từng thấy. Vốn nổi tiếng với những vai diễn có tính cách hiền lành, bi thương, Lee Do Hyun khiến khán giả bất ngờ với tạo hình xăm kín tay, trông có phần "yang hồ" ở Exhuma. Dù không có nhiều đất diễn trong trailer, thần thái sắc bén và dáng vẻ trầm mặc của anh cũng gây ấn tượng mạnh. Khán giả đang kỳ vọng Bong Gil sẽ tạo nên bước đột phá trong nghiệp diễn của Do Hyun.

Đạo diễn Jang Jae Hyun của Exhuma nhận xét: “Tôi nghĩ sự đồng bộ của cậu ấy với Bong Gil là khoảng 180%" và dành lời khen cho kỹ năng nhập vai, đặc biệt ở các cảnh quay khó của nam diễn viên họ Lee.

Tháng 2 năm nay, Exhuma sẽ chính thức ra rạp ở Hàn Quốc và sẽ được giới thiệu, công chiếu đồng thời tại Liên hoan phim Berlin (Đức) ở phần diễn đàn.