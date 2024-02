Liên tiếp đón các đợt không khí lạnh gây rét đậm, khi nào miền Bắc mới ấm lên?

HHT - Do các đợt không khí lạnh tràn về liên tiếp, phần lớn miền Bắc đang rất giá rét, có nơi rét đậm rét hại. Vậy khi nào thì trạng thái thời tiết này mới thay đổi và miền Bắc hết lạnh?

Miền Bắc nước ta đang trải qua khá nhiều ngày trời rét, tuy không rét đậm rét hại trên diện rộng như hồi tháng 1 nhưng gió lạnh và thỉnh thoảng kèm theo mưa phùn vẫn gây cảm giác giá buốt. Sáng nay, 28/2, nhiệt độ thực ở Hà Nội chỉ là 12oC, các khu vực lân cận cũng tương tự hoặc chênh 1oC; còn ở Đông Bắc Bắc Bộ, nhiệt độ chỉ là 8 - 10oC.

Trong những ngày này, miền Bắc có không chỉ một mà nhiều đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp. Trong ngày, đôi khi gió có thể thay đổi thành gió Tây Bắc hoặc gió Đông - Đông Nam, nhưng rồi lại chuyển về gió Đông Bắc lạnh.

Theo dự báo, không khí lạnh sẽ còn về miền Bắc đến ít nhất là hết thứ Bảy tới (2/3). Kiểu thời tiết hiện tại vẫn duy trì: Buổi sáng trời rất rét, ở Hà Nội là khoảng 12 - 13oC, trong ngày có thể lên 16 - 18oC, tức là vẫn rét. Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ trong ngày có thể không vượt qua 10oC, buổi sáng chỉ 8oC.

Từ chiều Chủ Nhật, miền Bắc chuyển gió Đông Nam, nhiệt độ bắt đầu nhích dần lên. Sang đầu tuần sau, phần lớn miền Bắc ấm lên khá nhiều. Các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ trong ngày lên đến 24 - 28oC. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất lên tới 18 - 20oC, trong ngày nhiệt độ lên hơn 30oC, trời hết rét, thậm chí ban ngày có nắng nên rất ấm áp, một số người còn thấy hơi nóng.

Dự báo đến giữa tuần sau, thời tiết miền Bắc sẽ lại có thay đổi mạnh.