Lưu ý quan trọng liên quan đến "hộ chiếu số" trên VNeID, người dùng cần nắm rõ

HHTO - Việc tích hợp thông tin hộ chiếu lên ứng dụng VNeID giúp người dân dễ dàng quản lý giấy tờ cá nhân trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều người đang hiểu nhầm rằng "hộ chiếu số" có thể thay thế hoàn toàn cuốn hộ chiếu giấy khi đi nước ngoài. Thực tế, đây là quan niệm sai lầm và có thể khiến hành khách gặp rắc rối ngay tại sân bay.

VNeID không có giá trị thay thế hộ chiếu vật lý khi xuất, nhập cảnh

Trong bối cảnh ngày càng nhiều loại giấy tờ được số hóa trên ứng dụng VNeID, không ít người cho rằng chỉ cần mang theo điện thoại có tài khoản định danh điện tử là đủ để thực hiện mọi thủ tục. Tuy nhiên, điều này không đúng với hộ chiếu khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo khuyến cáo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, thông tin hộ chiếu được tích hợp trên VNeID hiện không có giá trị thay thế hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Người dân vẫn bắt buộc phải mang theo hộ chiếu bản chính còn thời hạn sử dụng nếu đi nước ngoài bằng đường hàng không hoặc qua các cửa khẩu quốc tế.

Điều này đồng nghĩa với việc ảnh chụp hộ chiếu, bản scan, bản photocopy hay dữ liệu hộ chiếu hiển thị trên ứng dụng VNeID đều không được chấp nhận để thay thế cuốn hộ chiếu vật lý.

Thông tin về hộ chiếu đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID.

Nếu chỉ mang theo điện thoại có VNeID mà không có hộ chiếu bản cứng, hành khách có thể không được hoàn tất thủ tục xuất cảnh, ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình bay.

Đáng chú ý, quy định này vẫn được áp dụng ngay cả khi hành khách sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate). Theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, người đăng ký sử dụng cổng tự động vẫn phải xuất trình hộ chiếu và các giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Tùy từng quốc gia, hành khách còn có thể phải xuất trình thị thực hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhập cảnh.

Không nên nhầm lẫn với quy định khi bay nội địa

Việc hộ chiếu trên VNeID không thay thế hộ chiếu giấy, chỉ áp dụng đối với hoạt động xuất nhập cảnh.

Trong khi đó, với các chuyến bay nội địa, công dân Việt Nam có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID để làm thủ tục hàng không. Tài khoản VNeID hiện nay đã được chấp nhận tại tất cả các cảng hàng không trong nước và có giá trị tương đương thẻ căn cước khi xác minh danh tính.

Chính sự khác biệt giữa quy định đối với chuyến bay nội địa và quốc tế khiến nhiều người dễ nhầm lẫn, dẫn đến chủ quan khi chuẩn bị giấy tờ trước chuyến đi nước ngoài.

Trước khi bay quốc tế, đừng quên kiểm tra những điều này

Ngoài việc mang theo hộ chiếu bản cứng, hành khách cũng cần kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng của hộ chiếu. Theo lưu ý của Cục Hàng không Việt Nam, nhiều quốc gia yêu cầu hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ thời điểm nhập cảnh. Một số nước còn yêu cầu visa hoặc visa quá cảnh, vì vậy, hộ chiếu còn hạn chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn đủ điều kiện nhập cảnh.

Bên cạnh đó, người dân nên đối chiếu kỹ các thông tin như họ tên, ngày sinh, quốc tịch và số hộ chiếu trên vé máy bay, visa, e-visa hoặc giấy phép nhập cảnh để tránh sai sót. Trường hợp vừa đổi hộ chiếu, cần kiểm tra xem visa được cấp theo số hộ chiếu cũ có còn hiệu lực hay phải thực hiện thủ tục cập nhật.

Đáng lưu ý, tình trạng của hộ chiếu cũng rất quan trọng. Những cuốn hộ chiếu bị rách, bong tróc, thấm nước, tẩy xóa hoặc có trang nhân thân bị hư hỏng có thể khiến hành khách phải xác minh thêm hoặc gặp khó khăn khi làm thủ tục. Nếu hộ chiếu bị hư hỏng, người dân không nên tự sửa chữa mà nên liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn cấp lại theo quy định.

Ngoài ra, ngay cả khi đã hoàn tất check-in trực tuyến, hành khách trên các chuyến bay quốc tế vẫn phải xuất trình đầy đủ hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan tại quầy làm thủ tục. Thẻ lên máy bay điện tử chỉ xác nhận việc check-in thành công, không thay thế bước kiểm tra điều kiện xuất nhập cảnh của cơ quan chức năng và hãng hàng không.