iPhone 18 Pro Max có thể tạo ra bước ngoặt lớn với 5 nâng cấp đáng chờ đợi

HHTO - Theo những rò rỉ mới nhất từ các nguồn trong chuỗi cung ứng và giới phân tích, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ cải thiện hiệu năng, dòng máy mới còn có thể mang đến hàng loạt thay đổi về thiết kế, camera, pin và màn hình.

Dù Apple chưa chính thức xác nhận bất kỳ thông tin nào, các nguồn tin uy tín cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là hai mẫu flagship chủ lực của hãng trong năm 2026. Nhiều nâng cấp được đồn đoán thậm chí được đánh giá là lớn hơn so với những gì Apple từng mang lên iPhone 17 Pro.

Dynamic Island nhỏ hơn, màn hình tràn viền hơn

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Dynamic Island có thể tiếp tục được thu gọn. Theo các nguồn rò rỉ, Apple đang tìm cách đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, giúp giảm diện tích phần khuyết phía trước.

Nếu điều này trở thành hiện thực, người dùng sẽ có không gian hiển thị lớn hơn mà vẫn giữ được các tính năng nhận diện khuôn mặt. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tới chiếc iPhone có màn hình toàn phần thực sự.

Camera lần đầu có khả năng thay đổi khẩu độ

Camera được cho là lĩnh vực nhận nhiều nâng cấp nhất trên iPhone 18 Pro Max. Đáng chú ý, Apple có thể lần đầu tiên trang bị ống kính có khẩu độ thay đổi (variable aperture).

Công nghệ này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, từ đó cải thiện chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng, đồng thời tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý bằng phần mềm.

Nếu được trang bị, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của camera iPhone trong nhiều năm qua.

Pin lớn nhất lịch sử iPhone

Một rò rỉ khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max.

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng, phiên bản Pro Max có thể sở hữu viên pin khoảng 5.425 mAh, cao nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone. Đổi lại, thiết bị có khả năng sẽ dày và nặng hơn thế hệ tiền nhiệm.

Giới phân tích cho rằng Apple đang ưu tiên thời lượng sử dụng lâu hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu xử lý các tính năng AI và camera ngày càng phức tạp.

Chip A20 Pro 2nm kết hợp hệ thống tản nhiệt mới

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ sử dụng vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Không chỉ cải thiện hiệu suất và tiết kiệm điện năng, Apple còn được cho là sẽ trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) nhằm duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game, quay video 8K hoặc xử lý các tác vụ AI trong thời gian dài.

Nếu đúng như tin đồn, đây sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng giải pháp tản nhiệt dạng này trên iPhone.

Thêm màu sắc mới, hướng tới thế hệ iPhone đáng mong chờ nhất

Ngoài những thay đổi về phần cứng, iPhone 18 Pro và Pro Max cũng được cho là sẽ có thêm các tùy chọn màu mới như Dark Cherry, Light Blue và Silver Gray, mang đến diện mạo khác biệt so với các thế hệ trước.

Dù tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng việc nhiều nguồn rò rỉ uy tín cùng đưa ra các thông tin tương đồng khiến giới công nghệ tin rằng iPhone 18 Pro Max sẽ là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua. Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực khi sản phẩm ra mắt vào mùa Thu năm nay, đây có thể sẽ là thế hệ iPhone đủ sức tạo nên cú hích lớn cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng.