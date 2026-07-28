Vì sao một số điện thoại Android không còn chạy được ứng dụng YouTube?

HHTO - Google vừa âm thầm chấm dứt hỗ trợ một phiên bản Android từng rất phổ biến, kéo theo hàng loạt thay đổi đối với các ứng dụng quen thuộc như YouTube, Gmail và nhiều dịch vụ khác. Nếu đang sử dụng điện thoại Android quá cũ, người dùng có thể không còn xem được YouTube bằng ứng dụng và đối mặt với nhiều rủi ro bảo mật.

Google vừa cập nhật yêu cầu mới đối với Google Play Services - bộ dịch vụ nền đóng vai trò quan trọng trên hầu hết điện thoại Android. Theo đó, từ nay Google Play Services chỉ còn hỗ trợ các thiết bị chạy Android 7.0 Nougat trở lên, đồng nghĩa với việc Android 6.0 Marshmallow chính thức bị ngừng hỗ trợ sau hơn một thập kỷ.

YouTube sẽ không còn hoạt động trên Android 6

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là ứng dụng YouTube sẽ không còn chạy trên các thiết bị sử dụng Android 6 Marshmallow.

Khi mở ứng dụng trên những thiết bị này, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu "Switch to YouTube.com" (Chuyển sang YouTube.com). Điều đó đồng nghĩa người dùng chỉ có thể xem YouTube thông qua trình duyệt web thay vì ứng dụng cài sẵn.

Trong khi đó, Gmail vẫn có thể tiếp tục đồng bộ email cơ bản nhưng sẽ không còn nhận các bản cập nhật mới. Nếu ứng dụng gặp lỗi, người dùng sẽ phải truy cập Gmail bằng trình duyệt.

Không bị xóa ứng dụng nhưng sẽ mất cập nhật bảo mật

Google cho biết việc ngừng hỗ trợ không đồng nghĩa Google Play Services sẽ bị gỡ khỏi điện thoại. Bộ dịch vụ này vẫn tồn tại trên thiết bị, tuy nhiên sẽ không còn nhận các bản cập nhật nền, API mới hay các bản vá bảo mật.

Điều đáng lo ngại là Google Play Protect - công cụ quét mã độc tích hợp trên Android sẽ không còn được cập nhật cơ sở dữ liệu mới. Điều này khiến thiết bị khó phát hiện các mối đe dọa bảo mật mới và có nguy cơ trở thành mục tiêu của tin tặc.

Một số ứng dụng cũng có thể dần ngừng hoạt động khi yêu cầu phiên bản Google Play Services mới hơn.

Đã đến lúc nâng cấp điện thoại?

Theo giới phân tích, việc ngừng hỗ trợ Android 6 là điều khó tránh khỏi khi phần lớn thiết bị hiện nay đã chạy Android 10 trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng người dùng sử dụng các mẫu smartphone đời cũ, đặc biệt là những thiết bị giá rẻ hoặc đã ngừng được nhà sản xuất cập nhật.

Nếu điện thoại của bạn vẫn đang chạy Android 6 Marshmallow, việc nâng cấp lên một thiết bị mới sẽ là lựa chọn hợp lý để tiếp tục sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Google cũng như nhận các bản vá bảo mật mới.

Hiện nhiều mẫu điện thoại Android mới từ Google, Samsung và các hãng khác đều được cam kết cập nhật hệ điều hành trong nhiều năm, thậm chí lên tới 7 phiên bản Android và 7 năm vá bảo mật, giúp thiết bị có vòng đời sử dụng lâu dài và an toàn hơn.