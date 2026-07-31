3 lý do có thể khiến người dùng iPhone 17 Pro muốn nâng cấp lên iPhone 18 Pro

HHTO - Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18. Với đa số người dùng, việc đổi từ iPhone 17 Pro sang iPhone 18 Pro chỉ sau 1 năm có thể chưa thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có 3 nâng cấp đáng chú ý đủ sức khiến nhiều người cân nhắc "lên đời" sớm.

Thời lượng pin hứa hẹn tốt nhất từ trước đến nay

Pin luôn là yếu tố được người dùng iPhone quan tâm hàng đầu. Sau khi iPhone 17 Pro cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ tiếp tục đẩy giới hạn này trên thế hệ kế tiếp.

Theo các tin đồn rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được hưởng lợi từ nhiều cải tiến cùng lúc thay vì chỉ dựa vào viên pin lớn hơn.

Đầu tiên là màn hình LTPO+ thế hệ mới với khả năng tiết kiệm điện tốt hơn. Bên cạnh đó, chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm được kỳ vọng mang lại hiệu suất cao hơn nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Ngoài ra, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng modem 5G tự phát triển C2, vốn được cho là có hiệu suất năng lượng vượt trội so với thế hệ trước. Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro có thể trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất mà Apple từng sản xuất.

Camera có thể xuất hiện khẩu độ biến thiên

Bên cạnh pin, camera cũng là lý do quan trọng khiến nhiều người nâng cấp iPhone mỗi năm. Một trong những tính năng được nhắc đến nhiều nhất trên iPhone 18 Pro là camera chính hỗ trợ khẩu độ biến thiên (Variable Aperture). Đây là công nghệ cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ của ống kính tùy theo từng điều kiện chụp.

Khi cần chụp chân dung, người dùng có thể mở khẩu lớn để tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên. Ngược lại, khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm, khẩu độ nhỏ hơn sẽ giúp nhiều chi tiết trong khung hình đều sắc nét.

Nếu được Apple triển khai đúng như kỳ vọng, đây sẽ là một trong những nâng cấp phần cứng đáng chú ý nhất trên dòng iPhone Pro trong nhiều năm gần đây. Ngoài ra, nhiều tin đồn còn cho biết camera telephoto cũng sẽ có khẩu độ lớn hơn, giúp cải thiện chất lượng ảnh khi zoom trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết kế mới tạo cảm giác khác biệt

Đối với nhiều người dùng, ngoại hình cũng là yếu tố quan trọng khi quyết định có nên đổi sang mẫu iPhone mới hay không. Được biết, iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi hoàn toàn thiết kế nhưng vẫn có ba điểm mới đáng chú ý.

Đầu tiên là bảng màu mới, trong đó các màu như Dark Cherry (đỏ anh đào đậm), Light Blue (xanh nhạt) và Silver (bạc) được cho là sẽ xuất hiện. Apple cũng có thể mang trở lại tùy chọn màu đen hoặc xám không gian vốn được nhiều người yêu thích.

Điểm thay đổi tiếp theo là Dynamic Island được thu nhỏ khoảng 35%, giúp tăng diện tích hiển thị và tạo cảm giác hiện đại hơn.

Cuối cùng, mặt lưng được cho là sẽ sử dụng thiết kế đồng nhất hơn giữa kính và khung nhôm, thay vì phối hai tông màu như trên iPhone 17 Pro. Điều này có thể mang lại tổng thể liền mạch và cao cấp hơn.

Theo đánh giá của 9to5Mac, phần lớn người dùng iPhone 17 Pro sẽ chưa cần nâng cấp ngay sau một năm sử dụng. Tuy nhiên, với những ai luôn muốn sở hữu công nghệ mới nhất hoặc đặc biệt quan tâm đến thời lượng pin, camera và thiết kế, iPhone 18 Pro có thể là bản nâng cấp hấp dẫn hơn nhiều so với những gì người dùng thường kỳ vọng ở một chu kỳ nâng cấp hằng năm.

Dù vậy, tất cả các thông tin trên hiện vẫn dựa trên các nguồn tin rò rỉ. Apple dự kiến sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 18 vào khoảng tháng 9, khi đó mọi thông số và tính năng mới sẽ được xác nhận.