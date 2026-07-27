Facebook của bạn đã đủ điều kiện kiếm tiền? Cách kiểm tra và bật tính năng này

HHTO - Nhiều người sáng tạo nội dung trên Facebook thắc mắc vì sao tài khoản có hàng nghìn người theo dõi nhưng vẫn chưa thể bật chế độ kiếm tiền. Thực tế, Meta không cho phép bật tính năng kiếm tiền chỉ bằng một nút bấm mà yêu cầu tài khoản phải đáp ứng nhiều tiêu chí về nội dung, lượt tương tác và tuân thủ chính sách.

Không phải tài khoản nào cũng có thể bật kiếm tiền

Hiện nay, Facebook cung cấp nhiều hình thức kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo như quảng cáo trên video, quảng cáo trên Reels, Stars (Sao), gói đăng ký (Subscriptions) hay hợp tác với các thương hiệu. Tuy nhiên, các tính năng này chỉ xuất hiện khi tài khoản hoặc fanpage đáp ứng đủ điều kiện của Meta.

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái tài khoản bằng cách vào Bảng điều khiển chuyên nghiệp (Professional Dashboard) trên Facebook hoặc truy cập mục Kiếm tiền (Monetization) trong tài khoản.

Nếu hệ thống hiển thị "Đủ điều kiện", người dùng có thể tiến hành thiết lập. Ngược lại, nếu xuất hiện thông báo "Chưa đủ điều kiện" hoặc "Đang xem xét", cần tiếp tục phát triển nội dung và khắc phục các vi phạm (nếu có).

Những điều kiện cần đáp ứng

Để đủ điều kiện bật kiếm tiền, tài khoản phải tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng và Chính sách kiếm tiền của Meta. Nội dung đăng tải cần là sản phẩm gốc, không sao chép hoặc đăng lại (reup) từ nền tảng khác.

Ngoài ra, Meta còn xét đến lượng người theo dõi, lượt xem video, thời gian xem và mức độ tương tác. Với một số hình thức như quảng cáo trong video, fanpage thường cần đạt khoảng 10.000 người theo dõi, có ít nhất 5 video công khai và đạt khoảng 600.000 phút xem trong 60 ngày gần nhất. Riêng tính năng kiếm tiền từ Reels hiện được Meta xét duyệt dựa trên hiệu suất nội dung và tiêu chí riêng của từng thị trường.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Cách bật kiếm tiền trên Facebook

Khi tài khoản đã đủ điều kiện, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Mở Facebook và vào Bảng điều khiển chuyên nghiệp (Professional Dashboard).

2. Chọn mục Kiếm tiền (Monetization).

3. Nhấn Thiết lập (Set up).

4. Lựa chọn hình thức kiếm tiền muốn tham gia như Ads on Reels, Stars hoặc Subscription.

5. Xác minh danh tính nếu được yêu cầu.

6. Liên kết tài khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán để nhận doanh thu.

7. Hoàn tất đăng ký và chờ Meta xét duyệt.

Sau khi được phê duyệt, doanh thu sẽ được ghi nhận và thanh toán theo chu kỳ của Meta.

Vì sao nhiều tài khoản vẫn chưa được bật kiếm tiền?

Nhiều người cho rằng chỉ cần bật Chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode) là có thể kiếm tiền ngay. Tuy nhiên, đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Professional Mode chỉ giúp tài khoản có thêm công cụ phân tích, mở rộng khả năng tiếp cận và tạo điều kiện tham gia các chương trình kiếm tiền trong tương lai. Việc có được bật kiếm tiền hay không vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Meta.

Ngoài ra, những tài khoản thường xuyên đăng video có logo TikTok, sử dụng nội dung sao chép hoặc từng vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng cũng có nguy cơ bị hạn chế hoặc từ chối kiếm tiền.

Mẹo tăng cơ hội được Meta phê duyệt

Theo khuyến nghị, người dùng nên tập trung sản xuất video gốc, đặc biệt là Reels ngắn từ 15 đến 60 giây, đăng tải đều đặn và tương tác với người xem trong thời gian đầu sau khi đăng bài.

Bên cạnh đó, nên sử dụng nhạc từ thư viện chính thức của Facebook, tránh reup video từ nền tảng khác, đồng thời thường xuyên kiểm tra mục Chất lượng trang (Page Quality) để kịp thời xử lý các cảnh báo nếu có.

Khi xây dựng được nội dung chất lượng, duy trì lượng tương tác ổn định và tuân thủ đầy đủ chính sách của Meta, khả năng được mở tính năng kiếm tiền sẽ cao hơn, giúp người sáng tạo có thêm nguồn thu nhập từ các sản phẩm nội dung trên Facebook.