Apple muốn hạ giá nhưng bất thành, iPhone 18 Pro Max có thể là iPhone đắt nhất lịch sử

HHTO - Những nỗ lực của Apple nhằm cắt giảm chi phí sản xuất iPhone 18 Pro đang gặp trở ngại khi kế hoạch bổ sung nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc vào chuỗi cung ứng chưa thể thành hiện thực. Điều này được cho là sẽ khiến dòng iPhone cao cấp tiếp theo khó tránh khỏi một đợt tăng giá đáng kể.

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang cân nhắc điều chỉnh giá bán dòng iPhone 18 Pro ngay từ khi ra mắt. Trong đó, iPhone 18 Pro Max được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 1.599 USD (khoảng 42 triệu đồng), cao hơn 400 USD (khoảng 10,5 triệu đồng) so với iPhone 17 Pro Max. Một số dự báo thậm chí cho rằng các phiên bản dung lượng lớn có thể tiến sát mốc 1.500 USD.

Trước đó, nhiều phân tích cho rằng việc chuyển sang chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm cùng chi phí linh kiện tăng cao là những nguyên nhân chính khiến Apple phải cân nhắc tăng giá. Tuy nhiên, một yếu tố khác cũng đang khiến hãng khó giảm chi phí là chưa thể mở rộng nguồn cung chip nhớ.

Theo các báo cáo, Apple đã thử nghiệm đưa ChangXin Memory Technologies (CXMT) - nhà sản xuất chip nhớ DRAM của Trung Quốc - vào chuỗi cung ứng. Nếu thành công, CXMT sẽ trở thành nhà cung cấp mới bên cạnh Samsung, SK Hynix và Micron.

iPhone 17 Pro Max. (Ảnh: PhoneArena)

Việc bổ sung thêm đối tác được kỳ vọng sẽ giúp Apple giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp hiện tại, đồng thời có thêm lợi thế trong việc đàm phán giá linh kiện, nhất là trong bối cảnh giá bộ nhớ toàn cầu liên tục tăng.

Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ chưa thể áp dụng trên iPhone 18 Pro. Nguyên nhân là CXMT vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa hoàn tất các bước kiểm định cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Apple trước thời điểm dòng máy mới bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Điều đó đồng nghĩa Samsung và SK Hynix vẫn sẽ là 2 nhà cung cấp bộ nhớ chủ lực cho iPhone 18 Pro. Khi chưa có thêm đối tác tham gia chuỗi cung ứng, Apple sẽ có ít dư địa hơn trong việc kiểm soát chi phí linh kiện.

Trong bối cảnh giá DRAM, chip xử lý và nhiều linh kiện cao cấp đều tăng mạnh, việc chưa thể đưa CXMT vào chuỗi cung ứng càng làm gia tăng áp lực chi phí đối với Apple. Đây cũng được xem là một trong những lý do khiến khả năng tăng giá của dòng iPhone 18 Pro ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Dù vậy, kế hoạch hợp tác với CXMT được cho là chưa bị hủy bỏ. Nếu quá trình kiểm định diễn ra thuận lợi, nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc hoàn toàn có thể xuất hiện trong chuỗi cung ứng của các thế hệ iPhone tương lai, giúp Apple đa dạng hóa nguồn cung và giảm bớt áp lực về chi phí sản xuất.