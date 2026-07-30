Apple bắt đầu cho thuê iPhone, liệu phương án này có "hời" hơn mua đứt?

HHTO - Apple vừa chính thức ra mắt chương trình Apple Upgrade, cho phép người dùng tại một số quốc gia thuê iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Đây là lần đầu tiên Apple triển khai một chương trình cho thuê thiết bị quy mô lớn dưới thương hiệu của mình, thay thế cho iPhone Upgrade Program đã tồn tại từ năm 2015.

Khác với hình thức trả góp truyền thống, Apple Upgrade hoạt động theo mô hình leasing (thuê tài sản). Người dùng không trả tiền để sở hữu thiết bị ngay từ đầu mà thanh toán một khoản phí cố định mỗi tháng để sử dụng sản phẩm trong thời hạn hợp đồng.

Đối với iPhone và Apple Watch, thời hạn thuê kéo dài 24 tháng. Trong khi đó, Mac và iPad có thời hạn 36 tháng. Khi hợp đồng kết thúc, khách hàng có thể trả lại thiết bị, nâng cấp lên phiên bản mới hoặc thanh toán khoản tiền còn lại để sở hữu máy. Apple cũng cho phép người dùng tất toán hợp đồng sớm nếu có nhu cầu.

Theo Apple, mức phí khởi điểm là 17,99 USD/tháng (khoảng 470.000 đồng) đối với iPhone, 11,99 USD/tháng (khoảng 315.000 đồng) cho Apple Watch và iPad, còn Mac có giá từ 24,99 USD/tháng (khoảng 660.000 đồng). Tuy nhiên, mức phí cụ thể sẽ thay đổi tùy theo từng model và cấu hình thiết bị.

Thuê iPhone có thực sự tiết kiệm hơn?

Đây là câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm nhất sau khi Apple công bố chương trình mới. Xét về khoản tiền phải bỏ ra ban đầu, Apple Upgrade rõ ràng hấp dẫn hơn. Thay vì phải thanh toán hàng chục triệu đồng để mua máy, người dùng chỉ cần trả một khoản phí nhỏ mỗi tháng là có thể sử dụng thiết bị mới.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên nâng cấp iPhone sau mỗi một hoặc hai năm. Họ không cần tự tìm người mua lại máy cũ, cũng không phải lo thiết bị mất giá theo thời gian. Khi hết hợp đồng, việc đổi sang đời máy mới được thực hiện ngay trong hệ thống của Apple.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tiết kiệm chi phí trong dài hạn thì câu chuyện lại khác.

Với những người có thói quen sử dụng một chiếc iPhone trong 4-6 năm, việc mua đứt thường mang lại lợi ích kinh tế hơn. Sau khi thanh toán xong, họ tiếp tục sử dụng thiết bị mà không phát sinh thêm chi phí hàng tháng. Trong khi đó, mô hình thuê khiến người dùng luôn duy trì khoản thanh toán định kỳ nếu muốn tiếp tục sử dụng thiết bị mới.

Nói cách khác, Apple Upgrade không giúp người dùng sở hữu iPhone với chi phí thấp hơn, mà giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và tạo điều kiện để nâng cấp thiết bị thường xuyên hơn.

Apple đang thay đổi cách bán iPhone

Việc ra mắt Apple Upgrade được xem là bước đi mới trong chiến lược kinh doanh của Apple. Những năm gần đây, chu kỳ nâng cấp smartphone ngày càng kéo dài khi hiệu năng của các mẫu iPhone đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm. Điều này khiến tốc độ thay mới thiết bị chậm lại và ảnh hưởng đến doanh số phần cứng.

Mô hình thuê theo tháng có thể giúp Apple khuyến khích khách hàng quay lại chu kỳ nâng cấp thường xuyên hơn. Đồng thời, hãng cũng dễ dàng thu hồi thiết bị cũ để tân trang, bán lại hoặc tái chế, qua đó tối ưu vòng đời sản phẩm.

Đây cũng là xu hướng đã xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác, từ ô tô đến phần mềm, khi doanh nghiệp chuyển từ bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ sử dụng sản phẩm.

Không phải ai cũng phù hợp với mô hình mới

Apple Upgrade được thiết kế cho những người thích trải nghiệm công nghệ mới và muốn đổi sang mẫu iPhone mới ngay khi ra mắt. Trong khi đó, nhóm người dùng có xu hướng sử dụng điện thoại trong nhiều năm hoặc muốn sở hữu hoàn toàn thiết bị có thể không nhận được nhiều lợi ích từ hình thức thuê.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình mới không còn mặc định bao gồm AppleCare+ như iPhone Upgrade Program trước đây. Người dùng sẽ phải mua gói bảo hành này riêng nếu có nhu cầu, điều này có thể làm tăng tổng chi phí sử dụng.

Hiện Apple Upgrade mới được triển khai tại thị trường Mỹ. Apple chưa công bố kế hoạch mở rộng chương trình sang các quốc gia khác.

Dù vậy, việc Apple chính thức bước vào thị trường cho thuê thiết bị cho thấy hãng không chỉ muốn bán nhiều iPhone hơn mà còn đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới: Biến việc sử dụng iPhone thành một dịch vụ trả phí định kỳ. Nếu mô hình này thành công, cách người dùng sở hữu các thiết bị công nghệ trong tương lai có thể sẽ thay đổi đáng kể.