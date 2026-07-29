iOS 27 bổ sung tính năng "đáng tiền" cho ứng dụng Điện thoại, bạn biết chưa?

HHTO - Không chỉ nâng cấp giao diện hay bổ sung các tính năng AI, iOS 27 còn mang đến một cải tiến nhỏ nhưng được đánh giá là cực kỳ hữu ích trong ứng dụng Điện thoại. Tính năng mới mang tên Call Context (Ngữ cảnh cuộc gọi) có thể tự động hiển thị những thông tin liên quan ngay khi người dùng gọi đến doanh nghiệp, giúp việc trao đổi trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Tại WWDC 2026, Apple giới thiệu hàng loạt tính năng mới cho các ứng dụng quen thuộc như Ghi chú (Notes), Ví (Wallet), Bản đồ (Maps), Tin nhắn (Messages)... Tuy nhiên, một trong những nâng cấp nhận được nhiều lời khen từ những người trải nghiệm sớm iOS 27 lại nằm ở ứng dụng Điện thoại.

Tính năng mới có tên Call Context (Ngữ cảnh cuộc gọi) được thiết kế để hỗ trợ người dùng khi liên hệ với các doanh nghiệp như hãng hàng không, ngân hàng, đơn vị vận chuyển hay trung tâm chăm sóc khách hàng.

iPhone tự hiển thị thông tin cần thiết ngay trong cuộc gọi

Theo Apple, Call Context có khả năng chủ động tìm và hiển thị những thông tin liên quan từ các ứng dụng trên thiết bị khi người dùng đang thực hiện cuộc gọi.

Ví dụ, nếu gọi đến một hãng hàng không, iPhone có thể tự động hiển thị mã đặt vé, thông tin chuyến bay hoặc mã xác nhận được lưu trong ứng dụng Mail, Wallet hay các ứng dụng khác. Điều này giúp người dùng không còn phải thoát khỏi màn hình cuộc gọi để tìm email hay mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Không chỉ vậy, hệ thống còn có thể đề xuất đọc to mã xác nhận ngay trong cuộc gọi, giúp việc xác minh thông tin với tổng đài viên trở nên thuận tiện hơn.

Hữu ích trong những tình huống thường gặp

Trong quá trình thử nghiệm phiên bản beta của iOS 27, nhiều người dùng đánh giá Call Context là một trong những tính năng hữu ích nhất của bản cập nhật năm nay.

Chẳng hạn, sau khi đặt vé máy bay và cần gọi đến hãng để đổi lịch trình, toàn bộ thông tin chuyến bay sẽ tự động xuất hiện trên màn hình. Nếu có nhiều chuyến bay cùng một hãng, iPhone cũng sẽ hiển thị thêm các lựa chọn liên quan để người dùng chuyển đổi chỉ bằng một lần chạm.

Nhờ đó, quá trình làm việc với tổng đài trở nên nhanh hơn, hạn chế tình trạng phải tìm kiếm thông tin giữa lúc đang nghe điện thoại.

Tiếp nối loạt nâng cấp cho ứng dụng Điện thoại

Trước đó trên iOS 26, Apple đã bổ sung hai tính năng đáng chú ý cho ứng dụng Điện thoại là Call Screening (Lọc cuộc gọi) và Hold Assist (Hỗ trợ giữ cuộc gọi).

Call Screening giúp sàng lọc các cuộc gọi không mong muốn trước khi người dùng quyết định nghe máy, trong khi Hold Assist có thể chờ thay người dùng khi tổng đài yêu cầu giữ máy và thông báo khi có nhân viên hỗ trợ.

Với Call Context trên iOS 27, Apple tiếp tục mở rộng vai trò của ứng dụng Điện thoại bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dùng trong những cuộc gọi đến doanh nghiệp.

Chỉ hỗ trợ trên thiết bị có Apple Intelligence

Ở giai đoạn đầu, Call Context chỉ hỗ trợ tiếng Anh và chỉ khả dụng trên các mẫu iPhone, iPad, Mac và Apple Watch tương thích với Apple Intelligence.

Apple chưa công bố thời điểm tính năng này sẽ mở rộng sang các ngôn ngữ khác. Vì vậy, người dùng tại Việt Nam có thể sẽ phải chờ thêm trước khi được trải nghiệm đầy đủ tính năng này bằng tiếng Việt.

Dù vậy, với khả năng tự động nhận diện ngữ cảnh và hiển thị thông tin cần thiết ngay trong lúc gọi điện, Call Context được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tính năng được yêu thích nhất trên iOS 27, đặc biệt với những người thường xuyên liên hệ tổng đài, hãng hàng không, ngân hàng hoặc các dịch vụ chăm sóc khách hàng.