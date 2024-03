Màn đối đầu căng cực giữa Bích Phương - Sơn Tùng: Ngỡ cùng tiến nhưng lại lùi

HHT - Trái với sự mong đợi của số đông khán giả, cả hai sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng M-TP và Bích Phương đều có nhiều điểm trừ đáng tiếc.

Nâng Chén Tiêu Sầu đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên giữa Bích Phương và "bạn trai tin đồn" Tăng Duy Tân. Sản phẩm quy tụ những tên tuổi sáng giá trong làng producer như Tăng Duy Tân, Drum7 và DuongK. Về phần hình ảnh, sản phẩm comeback của Bích Phương được nhào nặn bởi ê-kíp nổi tiếng thời gian gần đây - ANTIANTIART.

Nữ ca sĩ mang đến một hình ảnh mới lạ với vẻ đẹp mặn mà và tạo hình đậm chất Á Đông. Giọng ca Chị Ngả Em Nâng cho thấy sự dụng tâm trong việc sử dụng hình ảnh: Bình gốm truyền thống, chén rượu "tiêu sầu" khổng lồ hay màn đối đầu giữa Bích Phương với các bản thể khác của chính mình. Thông điệp về tính nữ trong MV khá rõ ràng: "Mỗi người con gái nào dù mỏng manh, yếu đuối cũng đều ẩn chứa sức mạnh phi thường".

Về phần hình ảnh, MV Nâng Chén Tiêu Sầu rõ ràng "nhỉnh" hơn Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng. Dù đây là MV đầu tiên theo đuổi chủ nghĩa vị lai, thoát khỏi ranh giới thực - ảo của Sơn Tùng M-TP song phần hiệu ứng, kỹ xảo trong MV bị nhiều người chê khá "thôn", câu chuyện cũng cũ kỹ đậm mùi phim Hàn nhiều năm về trước khiến Chúng Ta Của Hiện Tại như... lùi ngược về quá khứ.

Về âm nhạc, Nâng Chén Tiêu Sầu dưới bàn tay Tăng Duy Tân sở hữu giai điệu gần như y hệt bản hit Cắt Đôi Nỗi Sầu. Từ giai điệu, cấu trúc bài hát, phần loop điệp khúc "áp" theo công thức "15 giây viral" đến lời nhạc vụn vặt. Nâng Chén Tiêu Sầu dù tới đây (có thể) sẽ là đoạn nhạc viral trên TikTok nhưng vẫn bị đánh giá là một bước lùi của Bích Phương so với chất lượng âm nhạc gây nghiện thời Bùa Yêu, Chị Ngả Em Nâng, Đi Đu Đưa Đi... Màu sắc âm nhạc của chủ nhân hit Bên Trên Tầng Lầu quá mạnh mẽ, gần như "áp đảo" đàn chị, khiến nhiều bình luận rằng Bích Phương chính là... "phiên bản nữ" của Tăng Duy Tân.

Ở bên kia "chiến tuyến", Chúng Ta Của Tương Lai lại là một lựa chọn quá an toàn của Sơn Tùng M-TP, thiếu hẳn sự đột phá làm nên thương hiệu của giọng ca Thái Bình. So sánh với những thể nghiệm từng gây "chấn động" như Lạc Trôi hay Chạy Ngay Đi, bản phối lần này tuy "sạch" và cũng có sự cao trào nhưng màu sắc âm nhạc lại khá cũ, out meta. Cộng thêm sự thoái trào của YouTube nên cũng không ngạc nhiên khi thành tích của Chúng Ta Của Tương Lai tính sau 1 giờ ra mắt so với những "người anh em" có phần kém nhiệt hơn hẳn.

Nhìn chung, với hiệu ứng bàn luận sôi nổi cũng như "cuộc đua" gay cấn giữa người hâm mộ hai bên, Nâng Chén Tiêu Sầu và Chúng Ta Của Tương Lai sẽ vẫn được "nói chuyện nhiều" trong 1 - 2 tuần tới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục ở mãi trong vỏ bọc an toàn hay cố gắng chạy theo xu hướng "15 giây viral", những nghệ sĩ từng góp phần làm thay đổi bộ mặt V-Pop như Sơn Tùng M-TP hay Bích Phương đều sẽ khó lòng trở lại thời hoàng kim.