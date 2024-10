Màn trở lại của ILLIT bị gắn mác "bom xịt", netizen lập tức đưa ra "thuyết âm mưu"

HHT - Trái ngược với sức hút "điên đảo" từ bản hit ra mắt "Magnetic", màn trở lại mới nhất của ILLIT lại chịu cảnh "thờ ơ" của công chúng. Cộng đồng mạng đưa ra những phán đoán đầy "plot twist" dành cho bước lùi này của nhóm bằng một "thuyết âm mưu" liên quan đến NewJeans.

Trở lại đường đua K-Pop với mini album thứ 2 I'LL LIKE YOU và bài hát chủ đề Cherish (My Love), ILLIT được kỳ vọng sẽ tận dụng được sức hút của "siêu hit" Magnetic để một lần nữa thâu tóm mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Thế nhưng, sau 1 tuần phát hành, những số liệu lại cho thấy công chúng Hàn không quá mặn mà với sản phẩm của tân binh này.

Cụ thể, bài hát được ra mắt với thứ hạng khiêm tốn trên bảng xếp hạng Melon là 77, sau đó "chơi cầu tuột" với lượng người nghe và stream giảm dần dù ILLIT đã tích cực quảng bá tại các chương trình âm nhạc hằng tuần tại xứ sở Kim chi. Dấu hiệu khởi sắc duy nhất là cú vọt của Cherish (My Love) lên hạng 36 của Melon TOP100.

Ở địa hạt quốc tế, ILLIT từng gây ấn tượng với lượng stream "đỉnh chóp", từng có mặt trong bảng xếp hạng Spotify Global Chart Top 200 với thứ hạng cao nhất là 11. Tuy nhiên, ca khúc Cherish (My Love) lại chưa tích lũy đủ lượt stream để có mặt trong bảng xếp hạng này, phản ánh sự đón nhận có phần "lạnh nhạt" của khán giả quốc tế đối với màn trở lại của ILLIT.

Lý giải cho tình cảnh "đáng báo động" của ILLIT hiện tại, nhiều khán giả cho rằng Cherish (My Love) là một bài hát trong sáng và dễ thương, nhưng không mang đủ sức hút để trở thành một bài hát chủ đề mang màu sắc riêng như cách mà Magnetic từng xây dựng cho ILLIT.

Một ca khúc b-side trong album I'LL LIKE YOU được đưa lên bàn cân chính là IYKYK (If You Know You Know). Đây là bản Dance Pop với tiết tấu nhanh, dồn dập cùng phần beat đậm chất điện tử retro. Lời bài hát mang thông điệp rõ ràng, bắt tai được ILLIT quảng bá song song với Cherish (My Love) tại các chương trình âm nhạc.

Các video trình diễn của IYKYK khiến nhiều khán giả cảm thán về độ hoàn thiện của vũ đạo, trang phục và thần thái biểu diễn của ILLIT. Bài hát gây liên tưởng tới Magnetic, khi cả hai đều là những ca khúc với giai điệu vui tươi trên nền beat được phối khí kỳ công.

Nhìn lại Cherish (My Love) với phong cách "hường phấn" nhưng có phần lạc lõng với hình tượng "những cô nàng 8-bit" của ILLIT, nhiều netizen đã quả quyết IYKYK (If You Know You Know) thực ra mới chính là ca khúc chủ đề ban đầu cho album I'LL LIKE YOU - dù chưa có một thông tin nào xác nhận cho điều này.

"Thuyết âm mưu" này càng được đồng tình khi nhiều cư dân mạng đã khơi lại một sự kiện xảy ra trước màn comeback của ILLIT một tháng.

Cụ thể, trong buổi nói chuyện cho Hyundai's Card ngày 27/9, Min Hee Jin gây bất ngờ khi tiết lộ trọn vẹn một bản demo dài 3 phút của NewJeans trước toàn thể truyền thông.

Đáng chú ý, bản demo này có sự tương đồng rõ rệt với phần beat của IYKYK (If You Know You Know), từ thể loại Dance Pop mang nhiều âm hưởng điện tử, phần hợp âm chủ đều là E trưởng đến bộ gõ và kết cấu bài hát với các khoảng ngắt nhịp tương tự.

Trong bối cảnh NewJeans - ADOR đang có những bất đồng với công ty chủ quản ILLIT - BELIFT Lab về thái độ và ý tưởng concept, khán giả tin rằng động thái công bố bất ngờ của Min Hee Jin như một đòn "phủ đầu" thâm sâu. Vì có lẽ cô cũng đã biết được "nội tình" của màn trở lại tiếp theo của ILLIT đã lên kế hoạch như thế nào.

Theo netizen, với "thuyết âm mưu" này, ILLIT sẽ không thể mang IYKYK (If You Know You Know) làm bài hát chủ đề tiếp theo nếu không muốn bị công chúng tiếp tục so sánh và khẳng định cho cáo buộc "tham khảo" concept từ NewJeans. Vì vậy Cherish (My Love) đã trở thành một lựa chọn thay thế có phần gượng gạo và không phù hợp với ILLIT.

Bỏ qua vấn đề "thuyết âm mưu" chưa được kiểm chứng và xác nhận, nhưng có thể thấy bước lùi của ILLIT chắc chắn bị ảnh hưởng từ tranh cãi khả năng ca hát hay năng lực sáng tạo của ekip.

Bên cạnh đó, việc tập đoàn chủ quản HYBE đang vướng phải nhiều lùm xùm nội bộ như "nói xấu" đối thủ, lợi dụng scandal "gà nhà" hay các kế hoạch "bơm nước" thành tích cho các tân binh... cũng khiến hình tượng của ILLIT ít nhiều bị hoài nghi và ảnh hưởng nghiêm trọng trong lòng công chúng.