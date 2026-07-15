MCK để lộ doanh thu YouTube tiền tỷ, khoản thực nhận khiến dân mạng tò mò

HHTO - Khoảnh khắc rapper MCK vô tình để lộ YouTube Studio trên màn hình LED đã nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Con số doanh thu ước tính hơn 1,6 tỷ đồng trong 28 ngày khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nam rapper thực sự nhận về bao nhiêu tiền?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc MCK mở kênh YouTube cá nhân để phát MV Xa xôi ngay tại sân khấu Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026. Nam rapper được cho là đã vô tình mở giao diện YouTube Studio của kênh cá nhân trên màn hình LED cỡ lớn. Điều khiến nhiều người chú ý là mục Estimated Revenue (Doanh thu ước tính) hiển thị khoảng 63.000 USD trong 28 ngày gần nhất, tương đương khoảng 1,64 tỷ đồng. Chỉ ít phút sau, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

MCK để lộ doanh thu "khủng" trên YouTube Studio.

Tuy nhiên, theo YouTube, Estimated Revenue chỉ là doanh thu ước tính của kênh trong khoảng thời gian nhất định, không phải số tiền cuối cùng mà chủ kênh nhận được. Khoản thanh toán thực tế còn có thể thay đổi sau quá trình đối soát doanh thu và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Doanh thu "khủng" sau thành công của album "HVL"

Con số doanh thu hơn 63.000 USD phần nào phản ánh sức hút của MCK trên nền tảng YouTube trong giai đoạn phát hành album HVL.

Album gồm 30 ca khúc, tạo hiệu ứng để người nghe phát liên tục theo danh sách phát thay vì chỉ xem một MV riêng lẻ. Với cách thưởng thức này, nhiều video trên cùng một kênh đều ghi nhận lượt xem và thời lượng xem, qua đó góp phần gia tăng doanh thu quảng cáo.

Bên cạnh đó, kênh YouTube của MCK cũng đã vượt mốc 1 triệu người đăng ký - nút vàng YouTube, trở thành một trong những nghệ sĩ rap Việt sở hữu cộng đồng người theo dõi đông đảo trên nền tảng này.

Kênh YouTube của MCK.

Hơn 1,6 tỷ đồng chưa phải số tiền MCK nhận về

Con số 63.000 USD (khoảng 1,64 tỷ đồng) xuất hiện trên YouTube Studio là doanh thu ước tính trước khi hoàn tất đối soát. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền thực tế mà chủ kênh nhận được có thể thấp hơn và không thể xác định chính xác nếu không có dữ liệu nội bộ.

Ngoài các khoản điều chỉnh của YouTube sau quá trình xác minh doanh thu, nghệ sĩ còn có thể phát sinh các nghĩa vụ tài chính như chi phí sản xuất và tái đầu tư bản quyền; nghĩa vụ thuế hoặc các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với đơn vị quản lý, phát hành hoặc đối tác khai thác nội dung, tùy theo mô hình hoạt động của từng nghệ sĩ.

Do MCK không công khai cấu trúc hợp tác cũng như các hợp đồng thương mại liên quan đến kênh YouTube, không thể xác định chính xác nam rapper thực nhận bao nhiêu tiền.

Tuy vậy, theo thông lệ trong ngành nội dung số, nếu quy đổi từ mức doanh thu ước tính 63.000 USD, khoản tiền chủ kênh thực nhận sau các khoản điều chỉnh và nghĩa vụ tài chính có thể dao động khoảng 45.000 - 55.000 USD (tương đương khoảng 1,17 - 1,43 tỷ đồng). Đây chỉ là ước tính tham khảo, không phải số liệu chính thức của MCK.

MCK tại We Choice Awards 2020. (Ảnh: FBNV)

YouTube chỉ là một phần trong bức tranh doanh thu

Ngay cả khi doanh thu YouTube đạt hơn 1,6 tỷ đồng trong một tháng cao điểm, đây cũng chưa phải toàn bộ nguồn thu của MCK.

Đối với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, YouTube chỉ là một trong nhiều kênh tạo doanh thu. Thu nhập còn có thể đến từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music và YouTube Music, tiền bản quyền tác giả, biểu diễn trực tiếp, hợp đồng quảng cáo, hợp tác thương hiệu cùng nhiều hoạt động thương mại khác.

Vì vậy, con số hơn 63.000 USD (khoảng 1,64 tỷ đồng) xuất hiện trên YouTube Studio chủ yếu phản ánh hiệu quả khai thác doanh thu từ nền tảng YouTube trong giai đoạn 28 ngày, thay vì toàn bộ thu nhập của nam rapper.

Dù chỉ là một khoảnh khắc diễn ra trong vài giây trên sân khấu, việc MCK vô tình để lộ YouTube Studio đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh sự tò mò về mức doanh thu của nam rapper, sự việc cũng cho thấy tiềm năng tạo nguồn thu đáng kể từ các nền tảng nội dung số đối với những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn và các sản phẩm có sức lan tỏa mạnh.