Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 quá nhiều điểm trừ khiến khán giả chán nản

Sau đêm diễn Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), bên cạnh những lời khen dành cho dàn nghệ sĩ, mạng xã hội cũng xuất hiện loạt bài đăng phản ánh trải nghiệm chưa như kỳ vọng.

Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 đã chính thức khép lại, nhưng những tranh luận xoay quanh công tác tổ chức vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ ít giờ sau khi đêm nhạc khép lại, mạng xã hội đã nhanh chóng bị "phủ sóng" bởi loạt bài đăng chia sẻ trải nghiệm thực tế của khán giả. Nhiều người cho rằng mức giá vé họ bỏ ra chưa thực sự tương xứng với những gì nhận được tại sự kiện.

Trong đó, điều được nhắc đến nhiều nhất là điều kiện mặt bằng tại Công viên Yên Sở. Vốn là "tọa độ" quen thuộc của Những Thành Phố Mơ Màng qua nhiều mùa, nhưng sau những cơn mưa kéo dài trước giờ diễn, khu vực sân cỏ gần như biến thành một "cánh đồng bùn". Bùn đất hòa lẫn nước đọng và rác thải phát sinh trong quá trình diễn ra chương trình khiến không gian bị khán giả nhận xét là kém vệ sinh.

Không chỉ bùn đất, một số khán giả còn phản ánh khu vực đứng xuất hiện mùi hôi từ bùn và chất thải động vật,... Nguồn: @phan.hang.12 (Threads)

Không chỉ thế, hình ảnh "biển rác" vào sáng ngày 13/7 cũng tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Khung cảnh toàn công viên ngập trong áo mưa dùng một lần, chai nhựa, ly giấy, hộp đựng thức ăn và nhiều loại rác thải khác,... gây bức xúc chung cho cả người dân tại Thủ đô.

“Biển rác” hậu concert gây tranh cãi lớn với cả người dân Hà Nội. Nguồn: @vubachjphuong (Threads)

Sau những phản hồi trái chiều, cả Ban Tổ chức lẫn một bộ phận khán giả đều được cho là cần rút kinh nghiệm để những mùa sau mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Không chỉ thế, nhiều cư dân mua vé Standard cho biết dù đứng trong đúng khu vực của mình nhưng gần như không thể nhìn rõ nghệ sĩ biểu diễn. Sân khấu bị nhận xét có chiều cao khá thấp so với quy mô hàng chục nghìn khán giả, trong khi khu vực đứng không được phân tách rõ ràng, dẫn đến tình trạng nhiều người dồn lên phía trước.

Không ít bài đăng cho biết nếu không liên tục giơ điện thoại hoặc kiễng chân, khán giả phía sau gần như chỉ nhìn thấy... lưng của người phía trước.

Màn hình LED cũng bị đánh giá chưa đủ lớn để hỗ trợ những vị trí đứng xa.

Một số ý kiến cho rằng chất lượng âm thanh giữa các tiết mục chưa đồng đều, có thời điểm nhạc lấn át phần hát hoặc âm lượng quá lớn gây khó chịu.

Dẫu vậy, bên cạnh những phản hồi tiêu cực, không ít khán giả vẫn dành lời khen cho phần trình diễn của dàn nghệ sĩ. Các tiết mục của MCK, WEAN, Obito, GREY D,... vẫn tạo được bầu không khí sôi động và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng nghìn người có mặt.

Âm nhạc và dàn line-up vẫn là điểm sáng giúp Những Thành Phố Mơ Màng giữ chân khán giả. Trung thành với "đặc sản" của mình qua nhiều mùa, chương trình tiếp tục mang đến loạt collab stage và "secret guest" khó đoán. Từ việc Dangrangto bất ngờ mang theo TeuYungBoy, những sân khấu chung giữa MCK - Obito, MCK - marzuz,... cho đến lần đầu tiên Xa Xôi được khoác lên mình bản phối live band, tất cả đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và khiến đám đông bùng nổ cảm xúc.

Dàn âm thanh của NTPMM gây thất vọng

Có lẽ sau mùa hè 2026, điều Ban tổ chức cần tìm lời giải không chỉ là một line-up đủ sức hút, mà còn là cách đáp ứng những kỳ vọng ngày càng lớn của khán giả. Sau nhiều mùa tổ chức, Những Thành Phố Mơ Màng đã vượt khỏi khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường để trở thành một trong những "concert quốc dân" trong lòng nhiều người yêu nhạc.

Chính vì vậy, khi thị trường biểu diễn ngày càng sôi động với hàng loạt festival và solo concert của chính nghệ sĩ cũng được đầu tư mạnh tay, tiêu chuẩn mà khán giả dành cho mỗi sự kiện cũng ngày một cao hơn. Bởi sau cùng, điều khiến khán giả muốn quay trở lại không chỉ là những cái tên xuất hiện trên poster, mà còn là cảm giác mỗi tấm vé họ mua đều được đáp lại bằng một hành trình xứng đáng.