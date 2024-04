Miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng mới sau “rét nàng Bân”, nhiệt độ Hà Nội lên bao nhiêu?

HHT - Sau vài ngày có tiết trời mát mẻ đến se lạnh, toàn miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ lại lên khá cao. Theo dự báo, thời tiết ở thủ đô Hà Nội sẽ rất nóng ngay vào cuối tuần này.

Đợt không khí lạnh cuối mùa khiến nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc giảm trong vài ngày qua, trời mát vào buổi trưa và chiều, se lạnh và có mưa phùn vào buổi sáng sớm. Đây là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng Tư và sẽ tan dần ngay vào chiều đến chiều tối nay.

Từ mai đến cuối tuần, gần như toàn miền Bắc sẽ có gió Đông Nam, nhiệt độ tăng dần, có những ngày tăng mạnh, có nắng nóng cục bộ.

Chiều thứ Tư, 10/4, nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, sẽ lên trên mức 32 - 33oC, chỉ có một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng vẫn ở mức 26 - 28oC.

Sang chiều thứ Năm, 11/4, nền nhiệt toàn miền tăng khá mạnh: Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận lên mức 36 - 38oC; khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lên 31 - 33oC. Tuy nhiên, trong những ngày này buổi sáng trời vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ các nơi đều khoảng 23 - 24oC, nên nhìn chung cả ngày không đến mức nóng khó chịu.

Cuối tuần, thủ đô Hà Nội có mức nhiệt độ đỉnh trong đợt nắng nóng này, với nhiệt độ buổi chiều ngày thứ Bảy, Chủ Nhật lên mức 39 - 40oC, theo dự báo hiện tại. Một số khu vực ở miền Bắc có thể có mưa nhỏ rải rác hoặc dông trong những ngày nắng nóng, nhưng khả năng mưa dông là thấp.

Sau đợt nắng nóng có những ngày nóng cao điểm vào cuối tuần này, miền Bắc có thể giảm nhiệt (giảm ít) trong 1 - 2 ngày trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng tiếp theo.