Miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt, Hà Nội sắp có đợt nóng như mùa Hè giữa mùa Xuân

HHT - Từ cuối tuần này, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng dần. Đáng nói là sang đầu tuần tới, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc sẽ có mức nhiệt độ khá cao, trời nắng nóng như mùa Hè.

Sáng 16/2, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhưng rất nhẹ, nhiệt độ chỉ giảm khoảng 1oC, trời vẫn khá ấm áp, người dân thậm chí không cảm nhận được sự thay đổi về nhiệt độ hay độ ẩm dù có gió Đông Bắc.

Ngay từ chiều 16/2, ở miền Bắc đã chuyển gió Đông - Đông Nam. Gió này mang theo hơi ẩm khiến độ ẩm ở các tỉnh thành miền Bắc tăng lên, có thể gây ra hiện tượng sương mù vào sáng sớm, khi độ ẩm ở mức hơn 90%.

Đây cũng là thời điểm nhiệt độ bắt đầu tăng ở miền Bắc. Từ ngày mai, 17/2, ở các tỉnh thành miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội, mỗi ngày sẽ tăng 1 - 3oC, một số khu vực có thể có mưa rải rác nhưng chỉ mưa nhỏ.

Đến đầu tuần sau, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vượt qua mức 30oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ cũng ở mức 28 - 29oC, nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ vẫn giữ đà tăng như vậy trong phần lớn tuần sau, đạt đỉnh điểm vào khoảng thứ Tư hoặc thứ Năm (21 hoặc 22/2). Khi đó, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội được dự báo lên tới 35 - 36oC, trời nắng nóng như mùa Hè. Cùng thời gian, các tỉnh thành lân cận cũng có thời tiết tương tự: Trời nắng nóng, nhiệt độ thấp hơn Hà Nội một chút. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 32oC.

Như vậy, miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm rét hại dài ngày trong tháng 1, rồi ngay sang tháng 2 lại có đợt nóng như mùa Hè, điều này cho thấy thời tiết ngày càng thay đổi thất thường.

Sau đợt nóng nói trên, dự báo đến cuối tuần sau, miền Bắc sẽ lại đón không khí lạnh tương đối mạnh.