buitruonglinh thân với dàn ATVNCG 2026, Gai Con "săn lùng" khung hình chung

HHTO - Mối quan hệ của buitruonglinh với dàn nghệ sĩ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang trở thành đề tài được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Nhiều Gai Con phát hiện rằng Anh trai buitruonglinh xuất hiện bên cạnh nhiều Anh tài, đặc biệt là những cái tên tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Các nam nghệ sĩ như Hoàng Tôn, Nguyễn Văn Chung, Da LAB, Hà An Huy, Hoàng Dũng… đều từng có dịp gặp gỡ, thậm chí thi thố hoặc làm việc chung với buitruonglinh. Hiện tại, chủ đề này đang khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời ấn tượng về tình bạn và mối quan hệ tốt đẹp của buitruonglinh với các nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.





buitruonglinh có mối quan hệ thân thiết với nhiều Anh tài của ATVNCG. Ảnh tổng hợp từ Threads.

Hoàng Dũng và buitruonglinh từng đứng chung sân khấu, trình diễn tại các chương trình đình đám, gần đây nhất có Sóng 26. Hoặc chủ nhân ca khúc Giờ Thì từng tham gia cuộc thi Bài Hát Hay Nhất mùa 3, trong đó có các Anh tài là 14 Casper và Hà An Huy.

Trên Threads, nhiều cư dân mạng yêu thích, khen ngợi buitruonglinh là "đại sứ âm nhạc" dễ thương, không chỉ có tư duy âm nhạc hiện đại, văn minh mà còn làm việc nghiêm túc, sáng tạo cùng nhiều đồng nghiệp.

Trong thời gian qua, buitruonglinh đã có nhiều cột mốc nổi bật trong sự nghiệp. Bên cạnh thành tích cao trong Vũ trụ "Say Hi", nam ca sĩ sinh năm 1999 còn tổ chức chuỗi concert cá nhân Từng Ngày khắp cả nước, được đánh giá cao và thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả.