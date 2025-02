Ngũ Phúc Lâm Môn tập 20, 21, 22, 23: Sài An bị em rể phạt trượng, giả chết thoát nạn

HHT - Tập 21 của "Ngũ Phúc Lâm Môn" có khóc thương nhưng không đáng kể. Rắc rối của Sài An trở thành đòn bẩy cho mối quan hệ giữa tứ nương và Thẩm lang.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 20 và 21 của Ngũ Phúc Lâm Môn đã chuyển qua tuyến tình cảm của tứ nương Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) và Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ). Mẹ con nàng bị anh em họ Lệ kiện cướp tài sản, mẹ con Ngô gia tố bà ruồng bỏ con riêng của chồng. Vì cùng bị cáo nên thẩm lang gom cả hai vụ vào xử chung. Hảo Đức quyết định lên công đường, cũng là người phù hợp nhất đại diện cãi lý thay mẹ. Tối hôm trước, nàng được hai tỷ phu - Sài An (Vương Tinh Việt) và Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) dạy luật pháp, cách lập luận.

Hảo Đức không chỉ bình tĩnh biện luận sắc bén mà còn nhanh trí nghĩ ra kế vạch trần chuyện mẹ con họ Ngô đổi họ, nói dối. Bà ta bèn khai ra bản thân bị anh em họ Lệ dụ dỗ để cướp tài sản của mẹ con Lệ gia. Suốt bao năm, bọn họ luôn chèn ép Lệ phu nhân và các con, cướp sạch tài sản mà chồng bà để lại, bà nhiều lần kêu oan lên công đường đều không xong. Thẩm lang lại đưa ra phán quyết nặng, một lần dứt điểm cái đuôi của "ham ăn, biếng làm" kia, khiến Hảo Đức vương vấn.

Nàng trở về nghĩ kế để Đỗ thám hoa ra mặt tìm bà mai hỏi cưới Thẩm Huệ Chiếu. Họ Thẩm là danh gia vọng tộc, chàng lại là đích tử dòng chính duy nhất. Mối hôn sự này là nhà họ Lệ trèo cao. Tưởng khó thành, ai ngờ lại dễ dàng được Thẩm gia chấp thuận.

Bà nội và cha của Huệ Chiếu đều sốt ruột mong con/cháu dâu để duy trì hương hỏa và uy thế của nhánh chính. Nhưng Thẩm lang dù "cứng cưới" cũng nhất quyết không thành cưới vợ. Khi bà mai của Lệ gia tìm tới cửa, tổ mẫu bèn "tiền trảm hậu tấu", giả vờ chuẩn bị cho tiệc mừng thọ, bị bệnh không tiện mời khách, đưa kiệu hoa vào cửa trong lúc Thẩm lang không có nhà.

Huệ Chiếu biết chuyện, vô cùng tức giận, nhưng chàng không nặng lời với Hảo Đức. Chàng từ tốn, cũng phũ phàng khuyên nàng về Lệ gia vì họ chưa bái đường, chỉ cho nàng hãy đòi bồi thường thật hậu là những mảnh đất, điền trang lớn của Thẩm gia ở ngoại thành. Buồn bực trở về nhà, nhưng hôm sau, Hảo Đức lại đoan trang trở về Thẩm gia dâng trà cho cha chồng và tổ mẫu. Nàng quyết giành lấy trái tim của Huệ Chiếu.

Ở tập 21 của Ngũ Phúc Lâm Môn, Sài An uống say đi đứng loạng choạng, bị vu oan là giết người. Hiện trường chỉ có Lưu thị - thê tử của Trương Bình (người chết) và Sài An, nên không ai có thể làm chứng. Thẩm Huệ Chiếu không tra hỏi bèn phạt đánh 40 trượng, ép cung "anh rể". Vụ án tạm dừng thì chàng bị ngã xe ngựa, đập đầu mất trí nhớ.

Ngũ nương coi đây là cơ hội để Huệ Chiếu xiêu lòng vì tứ nương, nhưng Hảo Đức vẫn chọn nói thật, bằng mọi cách giúp chàng nhớ lại. Với sự cứng nhắc, ngay thẳng của Thẩm lang, nàng chắc chắn chàng sẽ không vô cớ đánh nặng Sài An. Rể ba cũng cảm thấy có ý đồ phía sau nên mới chịu nhịn, chờ thời cơ.

Hảo Đức mách nước cho Huệ Chiếu đang mất trí nhớ, tiếp tục xử ép, đánh tới chết Sài An trên công đường. Lưu thị tưởng đã thắng, buổi tối hẹn gặp nhân tình, bị người của nha môn theo dõi, bắt gọn. Tên gian phu sợ bị tra tấn, nói ra sự thật bản thân mới là kẻ thông dâm, bị Trương Bình phát hiện, rồi xảy ra xô xát khiến chồng Lưu thị ngã chết.

Theo trailer tập 22 và 23 của Ngũ Phúc Lâm Môn, dường như Thẩm lang sẽ lấy lại trí nhớ. Họ hàng của Huệ Chiếu làm khó Hảo Đức lẫn mẹ và ngũ muội trong ngày gặp mặt. Nàng cũng đối đáp rõ ràng, không cả nể. Thẩm lang cũng sẽ bảo vệ nàng, mối quan hệ giữa hai người lại gần hơn một chút.

Ngày đó là Ngưỡng Hi, thì bây giờ là Huệ Chiếu được tới Phan Lâu để họp hội con rể Lệ gia. Các tỷ phu sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Thẩm lang? Bên cạnh đó, hai tập tới, Huệ Chiếu cũng nhận vụ án mới với kẻ chủ mưu là người có quyền thế, và Hảo Đức cũng sẽ phò tá cho chàng. Dự kiến đây sẽ là đòn bẩy có tác động mạnh trong việc xoay chuyển tình cảm của Thẩm lang dành cho tứ nương.