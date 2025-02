Ngũ Phúc Lâm Môn tập 21: Fan "xỉu đùng" vì Vương Tinh Việt say rồi làm nũng

HHT - Một cảnh nhỏ trong tập mới "Ngũ Phúc Lâm Môn" của Vương Tinh Việt được cư dân mạng Trung khen diễn như không diễn.

Đó là vài phút ở tập 21 của Ngũ Phúc Lâm Môn. Sài An (Vương Tinh Việt) đi thương lượng giá trà giúp mẹ vợ, uống say. Chàng về Phan Lâu nhìn thấy thê tử, liền "xà nẹo" Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu). Rượu vào lời ra, Sài An vô tình khai ra chuyện mình đùng đùng xin đi biển buôn bán cũng chỉ là mưu mẹo để khiến Khang Ninh mủi lòng, quay lại cưới mình. Bị "vịu ơ" nói trúng tim đen, Sài An liền dụi đầu vào vai nàng làm nũng, liên tục gọi "tam nương"

Trên Weibo, trong hashtag "Cảnh say rượu làm nũng của Vương Tinh Việt không giống diễn xuất", cư dân mạng Trung đang rần rần vì sự "dưỡng thê" của Sài lang quân:

"Ai đó có thể giải thích cho tôi cảnh Vương Tinh Việt say rượu rồi làm nũng này là không diễn đúng không? Chẳng giống đang diễn tí nào. Nam nhân biết làm nũng là số hưởng nhất, không đùa đâu nha".

"Tự nhiên tới mức tôi tưởng ổng say và yêu tam nương thật".

"Vậy mà tam nương nỡ lòng nào đuổi ảnh khỏi phòng rồi để bị người ta đổ oan giết người. Phải tôi là cứ trêu cho ảnh bám dính, nũng nịu như thế một đêm cho vui".

Tập 21 còn một cảnh ấn tượng khác của Vương Tinh Việt là đoạn Sài An bị đánh tới không thể quỳ nổi, nhưng vẫn kiên quyết kêu oan khi bị đổ tội giết người. Fan si mê Sài An chẳng mấy khi bị cho "ăn hành" đến tàn tạ nhưng vẫn đẹp.

Người hâm mộ còn đùa hơn 40 trượng mà Sài An nhận từ Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) chính là màn "trả đũa" của Thẩm Ngọc Dung, như một sự hoán đổi ở vũ trụ song song. Trong Mặc Vũ Vân Gian, Thẩm Ngọc Dung (do Lương Vĩnh Kỳ thủ vai) là phản diện, căm ghét Tiêu Hoành (Vương Tinh Việt), muốn giết Túc quốc công nhưng cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam, nhu nhược của mình bằng tự sát.