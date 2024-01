Nhiệt độ Hà Nội sắp giảm xuống mức 4 - 5 độ C, các dự báo hiện tại khác nhau thế nào?

HHT - Miền Bắc nước ta sắp đón đợt không khí lạnh có thể coi là mạnh nhất từ đầu mùa Đông. Theo một dự báo hiện tại, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ xuống đến 4 - 5oC. Nhưng đang có sự khác nhau thế nào giữa các mô hình dự báo?

Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, miền Bắc nước ta sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, dự báo gây rét đậm rét hại. Không chỉ ở các tỉnh miền núi phía Bắc mà cả ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng sẽ giảm sâu. Với những mức nhiệt độ dự báo hiện tại, có thể coi đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông.

Nhưng thời tiết Hà Nội có thể lạnh đến mức nào trong đợt rét đó?

Theo dịch vụ dự báo thời tiết của Apple (có trên iPhone), mà Apple viết là dùng dữ liệu từ trang The Weather Channel, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội vào những ngày giữa tuần sau (24 - 25/1) sẽ xuống 4 - 6oC. Đó là những mức nhiệt độ vào đêm và sáng sớm, còn trong ngày nhiệt độ ở mức 12 - 13oC.

Dù biết là tháng 1 thường lạnh nhưng mức nhiệt độ 4 - 6oC ở Hà Nội quả thật cũng khiến nhiều người lo lắng.

Tuy nhiên, rất có thể dự báo này vẫn không chính xác.

Thứ nhất là dự báo thời tiết càng xa thì độ chính xác càng giảm, đây là khẳng định của tất cả các cơ quan khí tượng trên thế giới. Dự báo sau 5 ngày đã là khó chính xác rồi.

Thứ hai là ngoài dự báo của Apple như trên thì dự báo của các trang thông tin thời tiết nổi tiếng, như AccuWeather, Time and Date (rất uy tín, hay được các trang khác dẫn nguồn) và cả Met Office (Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh), đều khác. Các trang này đều dự báo rằng giữa tuần sau Hà Nội sẽ rét đậm, nhưng nhiệt độ thấp nhất sẽ là khoảng 8 - 10oC chứ không đến mức 4oC.

Dù sao, trong lúc chưa biết mô hình dự báo nào chính xác hơn thì khi không khí lạnh sắp về, chúng ta cứ nên chuẩn bị sẵn quần áo ấm, tránh chủ quan khi thời tiết thay đổi.