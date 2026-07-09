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Những câu hỏi giúp bạn “phá băng” cuộc trò chuyện khi không biết nói gì tiếp

Mai Lâm
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HHTO - Để cuộc trò chuyện của bạn với "người ấy" bớt gượng gạo và thật sự tạo được kết nối, hãy bỏ túi những câu hỏi có thể mở ra nhiều điều thú vị, lại vừa đủ sâu sắc khiến cả hai hiểu nhau hơn.

Nói chuyện hợp ý và lôi cuốn lẫn nhau sẽ là bước mở đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ lâu dài. Nhưng cứ mỗi lần ngồi cạnh crush là lại “xịt keo cứng ngắc”, không biết nói gì. Vậy thì đây là những câu hỏi có thể khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ về bản thân, từ sở thích, tuổi thơ cho tới quan điểm sống hay tình yêu. Mục tiêu không phải để “khai thác thông tin”, mà là làm sao tạo cảm giác gần gũi tự nhiên và trò chuyện với nhau cởi mở hơn.

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1. Nếu được ăn tối và nói chuyện với một người nổi tiếng, cậu sẽ chọn ai và nói gì?

2. Giới thiệu cho tớ một cuốn sách mà cậu có thể đọc đi đọc lại mãi không chán đi!

3. Nếu được chọn sống ở một thành phố khác, cậu sẽ chọn nơi nào, ở đó có gì khiến cậu thích vậy?

4. Ước mơ hồi nhỏ cậu là muốn trở thành ai?

5. Nếu được chọn một siêu năng lực, cậu muốn đó là siêu năng lực gì? Bay, tàng hình, ngưng đọng thời gian?

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Những câu hỏi vui vẻ, dễ tạo tiếng cười luôn giúp hai người dễ gần nhau hơn.

6. Nỗi sợ kì lạ nhất của cậu là gì?

7. Thứ ngớ ngẩn nhất cậu từng mua?

8. Nếu cuộc đời bạn là một bộ phim, nhạc mở đầu sẽ là bài gì?

9. Cậu muốn cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào?

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10. Nếu như được trúng số độc đắc, cậu sẽ xài số tiền đó thế nào?

11. Chọn một món ăn mà cậu phải ăn mỗi ngày từ giờ cho đến suốt đời.

12. Khoảnh khắc nào khiến cậu tự hào nhất?

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Những câu nói có tác dụng “phá băng” mà bạn luôn cần.

13. Nếu được biến mất đến đâu đó 3 ngày, cậu sẽ đi đâu và làm gì?

14. Cậu có bao giờ hình dung về chính mình sau 5 năm? Lúc đó cậu sẽ thế nào?

15. Nếu được sống trong một bộ phim, thì đó là phim gì và cậu đóng vai gì?

Mai Lâm
#Câu hỏi tạo kết nối cảm xúc #Kỹ năng phá băng trong trò chuyện #Chủ đề chia sẻ sở thích và ước mơ #Giao tiếp trong mối quan hệ lãng mạn #Cách vượt qua ngại ngùng khi nói chuyện

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