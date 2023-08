Những điều cần biết về biển số xe định danh áp dụng từ ngày 15/8 tới đây

HHT - Từ 15/8, biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Biển số định danh có phải là mã số định danh cá nhân?

Biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải "dùng mã định danh cá nhân làm biển số". Biển số định danh phải đảm bảo là biển số có ký hiệu số seri, kích thước biển số và số màu biển số, theo quy định của thông tư về đăng ký xe.

Biển 5 số người dân đang sử dụng sẽ mặc định là biển số định danh. Người dân đang sở hữu biển 3 số, 4 số vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên nếu có nhu cầu có thể đổi sang biển 5 số để quản lý theo mã định danh cá nhân.

Bán xe giữ biển, đăng ký

Khi người dân muốn bán, cho tặng, thừa kế, trao đổi... xe có biển số theo mã định danh, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho người mua) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số ô tô trúng đấu giá, chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi (vì biển số xe đã chuyển quyền sở hữu theo xe). Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển số sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Được đăng ký xe ở nơi tạm trú

Theo Thông tư 24, công an cấp quận, huyện sẽ đăng ký ôtô, xe máy của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương. Công an cấp xã, phường được cấp biển số xe máy cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương. Như vậy, chủ xe cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại đó. Đây là một điểm mới, do theo quy định hiện hành người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký hộ khẩu.

Về thời hạn, công an các cấp sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xe sau không quá 2 ngày làm việc, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày. Trường hợp cấp biển số định danh lần đầu thì sẽ cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Cấp đổi, cấp lại hoặc cấp biển số xe trúng đấu giá sẽ không quá 7 ngày làm việc.

Khi đăng ký xe mới, chủ xe dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip cho cán bộ làm thủ tục.

Không giới hạn số lượng biển số

Cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Trường hợp người dân có phương tiện mới, nếu biển số định danh cũ vẫn được đăng ký cho một xe thuộc sở hữu, thì người dân sẽ được cấp thêm một biển số định danh khác.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cho biết, theo lộ trình tiến tới, lực lượng chức năng sẽ có quy định, giới hạn người dân chỉ được đăng ký một số lượng biển số định danh nhất định. Nếu một người sở hữu quá số lượng biển số định danh theo quy định thì sẽ phải đóng thêm một khoản phí.