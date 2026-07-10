Bí quyết sống lâu của người Nhật: Những thói quen nhỏ mang lại tuổi thọ cao

HHTO - Người Nhật vốn nổi tiếng thế giới về lối sống và những “bí quyết” sống lâu, chắc hẳn đó đều là những thói quen đáng để học theo.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, được các báo Nippon và The Straits Times đăng tải, nước Nhật đã có 95.119 người từ 100 tuổi trở lên và trong đó khoảng 88% là phụ nữ. Đến đây, có thể nhận ra rằng việc sống khỏe và sống lâu có lẽ không phải là chuyện của một vài bí quyết thần kỳ. Mà nó đến từ những lựa chọn rất nhỏ nhưng được lặp lại mỗi ngày.

Ăn uống đơn giản nhưng đủ chất

Đa số người Nhật yêu thích chế độ ăn truyền thống, nhiều cá, rau, đậu nành, với một khẩu phần vừa phải. Nghe thấy bữa cơm này quá là bình thường, nhưng nếu duy trì trong nhiều năm lại là món đầu tư rất lời cho sức khỏe.

Ý thức chăm sóc sức khỏe

Sau ăn uống là thói quen chăm sóc cơ thể và ý thức phòng bệnh. Thay vì đợi đến khi đau mới đi khám, người Nhật có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, đi bộ nhiều và luôn ngủ đúng giờ. Với dân văn phòng chúng ta, đôi khi chỉ cần đứng dậy, đi vài vòng sau mỗi tiếng ngồi làm việc cũng đã là một thay đổi đáng giá.

Ít làm khó và bớt áp lực cho cơ thể

Thuốc lá, bia rượu, nước ngọt, hay quá nhiều cà phê… nếu giảm được một chút thì gan, tim và giấc ngủ đều sẽ “cảm ơn” mình sau này. Không cần từ bỏ ngay lập tức, chỉ cần hôm nay ít hơn hôm qua là đã tốt rồi!

Gắn kết xã hội và có mục đích sống

Ngoài sức khỏe thể chất, người Nhật cũng rất coi trọng những mối quan hệ và mục đích sống. Có người để trò chuyện, có việc mình thích làm, có điều gì đó để mong chờ vào ngày mai, đôi khi lại là “vitamin” cho tinh thần mà không loại thực phẩm chức năng nào thay thế được.

Rời xa thành thị và gần gũi với thiên nhiên

Người Nhật rất thích những dịp có thể ra ngoài hít thở, cắm trại, ngắm thiên nhiên. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi dưới một tán cây sau giờ làm cũng đủ để đầu óc được “reset”. Ngoài những ngày nghỉ lễ, họ thường cố gắng duy trì thói quen cuối tuần đi công viên, về quê, leo núi. Thiên nhiên luôn có cách khiến con người chậm lại và dễ chịu hơn.

Có lẽ chúng ta không cần đặt mục tiêu sống đến 100 tuổi. Chỉ cần mỗi ngày khỏe hơn một chút, ngủ ngon hơn một chút, vui hơn một chút và biết chăm sóc bản thân hơn hôm qua là đã rất đáng rồi. Vì suy cho cùng, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều quan trọng như nhau, và chúng không tốt lên chỉ bởi một quyết định lớn, mà bởi hàng trăm lựa chọn nhỏ mình kiên trì thực hiện mỗi ngày.