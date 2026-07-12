NTPMM Summer 2026 trước giờ G: Thời tiết gây lo ngại, MCK có "mối duyên" kì lạ

Không khí trước thềm Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 đang nóng lên từng giờ. Bên cạnh sự háo hức chờ đợi màn trình diễn của dàn nghệ sĩ, cộng đồng yêu nhạc cũng thấp thỏm trước dự báo thời tiết bất lợi trong hai ngày cuối tuần.

Dàn line-up﻿ năm nay của NTPMM Summer 2026 cho thấy độ hoành tráng.

Trước những dự báo về khả năng xuất hiện mưa lớn trong ngày diễn ra sự kiện, cộng đồng người hâm mộ cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả tỏ ra khá bình thản khi cho rằng thời tiết thất thường đã nhiều lần xuất hiện ở các đêm nhạc ngoài trời, trong khi số khác vẫn không giấu được sự lo lắng vì từng trải qua cảnh mưa lớn, ngập nước và khó khăn trong việc di chuyển sau chương trình.

Không ít người đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, từ mang theo đồ chống mưa đến cân nhắc thay đổi kế hoạch hoặc chuyển nhượng vé nếu thời tiết diễn biến xấu. Bên cạnh đó, những đề xuất về việc tăng cường các phương án che chắn cho khán giả cũng được nhắc đến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với quy mô rộng của Công viên Yên Sở cùng lượng người tham dự rất lớn, việc bố trí hệ thống che phủ toàn bộ khu vực khán giả là bất khả thi. Vì vậy, điều được nhiều người kỳ vọng nhất lúc này là thời tiết sẽ thuận lợi để đêm nhạc diễn ra đúng kế hoạch và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả tham dự chương trình.

Địa điểm công viên Yên Sở quá rộng để có thể trang bị dù che khắp khu vực concert.

Sự thận trọng của khán giả không phải không có cơ sở. Nhiều người vẫn chưa quên sự cố xảy ra tại Những Thành Phố Mơ Màng ở Hà Nội vào năm 2024, khi đêm nhạc ngoài trời buộc phải dừng giữa chừng vì mưa lớn kèm giông lốc. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, ban tổ chức đã phải ngắt toàn bộ hệ thống điện và yêu cầu khán giả khẩn trương sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.

Năm 2024, NTPMM từng gặp sự cố phải dời ngày concert vì mưa giông.

Để bù đắp cho những khán giả bị ảnh hưởng bởi sự cố bất khả kháng, Ban tổ chức sau đó đã tổ chức một đêm diễn đặc biệt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong dàn line-up. Chính vì từng trải qua một concert không trọn vẹn do thời tiết, nhiều người kỳ vọng Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để toàn bộ chương trình được diễn ra đúng kế hoạch.

Các cư dân Mơ Màng sợ viễn cảnh năm 2024 lặp lại.

Giữa những cuộc thảo luận về thời tiết, nhiều cư dân mạng cũng bất ngờ chỉ ra một điểm trùng hợp thú vị: Cả hai đêm diễn gắn với câu chuyện "mưa gió" này đều có sự góp mặt của MCK. Không ít người đùa rằng nam rapper có một "mối duyên" khá đặc biệt với sân khấu của chương trình, đồng thời bày tỏ hy vọng lần tái xuất này sẽ không lặp lại những sự cố ngoài ý muốn.

Trước đó, MCK từng góp mặt trong đêm diễn được tổ chức nhằm tri ân những khán giả không thể theo dõi trọn vẹn chương trình bị gián đoạn bởi mưa lớn vào năm 2024. Sự xuất hiện của nam rapper tạo sức hút lớn, góp phần khiến đêm nhạc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, trong đó màn kết hợp cùng Obito trong ca khúc Đánh Đổi trở thành một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.

Năm đó, dàn line-up có sự xuất hiện của "secret" MCK đã mang đến "vụ nổ lớn".

Tuy nhiên, màn trình diễn của MCK hôm đó cũng gặp một số trục trặc kỹ thuật. Sau chương trình, nam rapper chia sẻ trong broadcast rằng anh không được chuẩn bị sẵn micro cũng như phần playback cho tiết mục. Theo MCK, điều này khiến quá trình biểu diễn gặp không ít khó khăn và không hài lòng với cách làm việc của Ban tổ chức.