Tinh Hà "Say Hi" khởi đầu với 6 "MV", đội Dương Domic dẫn đầu Live Stage 1

HHTO - Tập 2 của Tinh Hà "Say Hi" chính thức mở màn Live Stage 1 với 6 đội thi, 6 ca khúc mang màu sắc hoàn toàn khác biệt và những màn dàn dựng được đầu tư như các MV thu nhỏ. Từ Alternative Rock, Disco, Afrobeat đến Synth-Pop, các Anh Trai đã mang đến nhiều bất ngờ trên sân khấu đầu tiên của chương trình.

Tập 2 của Tinh Hà "Say Hi" chính thức lên sóng, 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1 với 6 đội thi, 6 ca khúc hoàn toàn mới và là cuộc cạnh tranh đầu tiên của chương trình. Không chỉ là những sân khấu đơn thuần, đây còn là cơ hội để từng đội thể hiện khả năng xây dựng concept, phân chia vai trò và tạo nên bản sắc riêng thông qua âm nhạc lẫn trình diễn.

Mở màn Live Stage 1 là đội HURRYKNG với ca khúc Xoay Vòng. Thay vì lựa chọn một màu sắc quen thuộc, HURRYKNG, JSOL, CONGB và Vương Bình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn khi thử sức với Alternative Rock.

Ca khúc khai thác chủ đề vòng lặp trong tình yêu, nơi con người liên tục mắc kẹt trong những cảm xúc giằng xé và không tìm được lối thoát. Điểm nhấn của tiết mục nằm ở hệ thống sân khấu xoay được thiết kế riêng nhằm tái hiện sự luẩn quẩn của cảm xúc, tạo nên một trong những ý tưởng dàn dựng độc đáo nhất đêm thi.

Ngay sau đó, đội của Quang Hùng MasterD mang đến 50 Cuộc Gọi Nhỡ, một trong những tiết mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất Live Stage 1. Cùng CoolKid, CODY NAM VÕ và Jaysonlei, Quang Hùng MasterD xây dựng một câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc với diễn biến được dẫn dắt xuyên suốt từ đầu đến cuối. Cao trào của tiết mục nằm ở cú twist được cài cắm trong những khoảnh khắc cuối cùng, khiến không ít khán giả bất ngờ và bàn luận sau khi chương trình lên sóng.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Dancin' My Way của đội buitruonglinh. Kết hợp chất liệu Disco với Afrobeat, buitruonglinh, Song Luân, Sơn.K và HYO mang đến một tiết mục giàu năng lượng, lấy bối cảnh quán bar làm trung tâm câu chuyện.

Thông qua 4 nhân vật với 4 góc nhìn khác nhau về tình yêu, sân khấu mở ra hành trình khám phá những cảm xúc sâu kín phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. Không khí sôi động cùng phần trình diễn ăn ý giúp tiết mục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Ở phần thi của đội Wren Evans, ca khúc Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) gây chú ý khi được phát triển từ một bản demo quốc tế đến từ SM Ent. trước khi được "Việt hóa" thành phiên bản hoàn chỉnh.

Đồng hành cùng CAPTAIN BOY, Thể Thiên và IVAN, Wren Evans mang đến một sân khấu đậm màu sắc cá nhân. Để chuẩn bị cho tiết mục, cả đội đã trải qua những ngày tập luyện kéo dài gần 10 tiếng mỗi ngày, đồng thời tự đảm nhận phần lớn khâu trình diễn nhằm tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Trước giờ diễn, Anh Trai IVAN đã không giấu được sự xúc động và bật khóc vì áp lực lớn khi phải cạnh tranh với dàn nghệ sĩ tài năng tại một đất nước xa lạ, thiếu vắng sự đồng hành của người thân. Dù vậy, anh đã nhanh chóng vượt qua hoài nghi bản thân để hoàn thành xuất sắc tiết mục, đồng thời tìm thấy sự an ủi, động viên từ tình cảm gắn bó như anh em trong đội.

Nếu các đội trước thiên về tính trình diễn, đội WEAN lại lựa chọn hướng tiếp cận cảm xúc với Cô Đơn Anh Cũng Vui. WEAN, Xuân Định KY, DILLAN và KIMLONG đưa những trải nghiệm cá nhân vào trong âm nhạc, biến mỗi câu chuyện cô đơn thành một mảnh ghép của sân khấu. Tiết mục ghi điểm nhờ sự chân thành và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thành viên lần đầu chia sẻ những góc khuất của bản thân trước công chúng.

Khép lại Live Stage 1 là sân khấu Bad Night của đội Dương Domic. Với sự góp mặt của Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải, tiết mục theo đuổi màu sắc Synth Pop hiện đại, kết hợp visual ấn tượng cùng phần trình diễn giàu năng lượng. Không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh, Bad Night còn kể câu chuyện về hành trình đứng dậy sau những đêm tăm tối nhất, truyền tải thông điệp tích cực thông qua âm nhạc và sân khấu.

Kết quả chung cuộc mang đến không ít bất ngờ khi đội HURRYKNG xếp ở vị trí thứ 6, đội buitruonglinh đứng thứ 5, trong khi đội Wren Evans và đội WEAN lần lượt giữ hạng 4 và hạng 3. 50 Cuộc Gọi Nhỡ giúp đội Quang Hùng MasterD giành vị trí Á quân của Live Stage 1. Dẫn đầu bảng xếp hạng là đội Dương Domic với Bad Night, qua đó trở thành đội chiến thắng đầu tiên của Live Stage 1.

Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa các đội không quá chênh lệch, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng đồng đều của các sân khấu trong Live Stage 1.