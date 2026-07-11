Phim giờ vàng ngày càng theo công thức “khởi đầu hấp dẫn, kết thúc hụt hẫng”?

HHTO - Hàng loạt bộ phim có ý tưởng và tập khởi đầu đầy cuốn hút nhưng sau đó lại nhạt dần đều khiến khán giả ngày càng khó tìm được một tác phẩm hấp dẫn từ đầu đến cuối.

Phim giờ vàng VTV thời gian gần đây rất đa dạng về thể loại lẫn khung giờ chiếu, có cả những nội dung lần đầu lên sóng như về các người đẹp thi nhan sắc (phim Lời Hứa Đầu Tiên), thể loại kỳ ảo (phim Đồng Hồ Đếm Ngược). Nhưng thế vẫn chưa đủ để giữ chân khán giả, bởi điều quan trọng nhất để người xem theo dõi một phim vẫn là kịch bản.

Đồng Hồ Đếm Ngược là phim kỳ ảo đầu tiên trên sóng giờ vàng VTV.

Đa số phim giờ vàng hiện nay đều có những tập đầu hấp dẫn, nhịp phim nhanh, giới thiệu nhân vật thú vị khiến mọi người chờ đợi các diễn biến tiếp theo. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là điểm khởi đầu, càng về sau, câu chuyện càng đi theo hướng dài dòng, nhân vật hành xử và suy nghĩ gây ức chế, vai chính diện thì không dứt khoát, thậm chí còn làm người xem bực mình hơn cả vai phản diện.

Phía Bên Kia Thành Phố có nữ chính mưu mô như vai phản diện.

Chẳng hạn, Phía Bên Kia Thành Phố từng được yêu thích khi xây dựng tình bạn hai nam chính Cương và Khuê vô cùng ấn tượng. Nhưng khi nữ chính Lan xuất hiện, kéo theo uẩn khúc về cái chết của anh trai cô, rồi Lan trả thù bằng cách bày mưu tính kế để chia rẽ Cương - Khuê, đã kéo bộ phim rẽ sang một hướng khác. Khi người xem đang chờ đợi một phim về tuổi mới lớn học cách trưởng thành thì các nhân vật lại đầy hận thù, toan tính chẳng khác gì phim người lớn.

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn tưởng ấm áp nhưng cũng ngập drama.

Hoặc Dưới Ô Cửa Sáng Đèn từng gây thích thú khi chọn bối cảnh là một khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp sửa bị giải tỏa, kéo theo bao nỗi niềm của những con người đã gắn bó trọn đời với nơi này. Tưởng là một phim ấm áp về tình người trước biến động khó khăn, nhưng kịch bản lại ngập drama. Từ chuyện lừa đảo, nợ nần, ngoại tình, phản bội đến anh em bất hòa, vợ chồng cãi nhau… Dưới Ô Cửa Sáng Đèn hóa ra cũng chẳng khác gì những phim tâm lý khác trên sóng VTV, vì thế mà cư dân mạng cũng nản lòng dần.

Khởi đầu hấp dẫn là điều đưa khán giả đến với phim, nhưng muốn giữ chân người xem đến những tập cuối cùng thì cần một câu chuyện đủ thú vị, nhân vật đủ chiều sâu, drama vừa phải chứ không phải cố nhét càng nhiều rắc rối vào càng tốt.