Ê-kíp của Anh Tài Cheng xin lỗi sau làn sóng chỉ trích, nam ca sĩ trấn an fan

HHTO - Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội vì cách xử lý truyền thông yếu kém, ê-kíp của Cheng đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cũng có động thái trấn an fan, đồng thời nhận được nhiều sự ủng hộ khi phần trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 của anh tiếp tục "thoát vòng" trên mạng xã hội.

Sau hai tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Cheng là một trong những Anh Tài nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc độc đáo và màn thể hiện được đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho nam ca sĩ, ê-kíp quản lý của anh lại bị chỉ trích vì cách xử lý bị người hâm mộ cho là thiếu chuyên nghiệp.

Làn sóng tranh cãi bùng lên khi fansite Chập Cheng cho biết đã chủ động liên hệ với ê-kíp để xin thực hiện dự án tiếp ứng Cheng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đồng thời mong muốn phối hợp cùng công ty trong quá trình hỗ trợ nghệ sĩ. Thay vì phản hồi, phía ê-kíp lại đăng bài cảnh báo về việc có người sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép, khiến nhiều người hiểu rằng fansite bị ám chỉ là không minh bạch. Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, bài đăng này hiện đã được gỡ bỏ.

Fan bức xúc vì cách làm việc bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp của ê-kíp.

Nhiều khán giả cho rằng đây không phải lần đầu ê-kíp bị góp ý về cách truyền thông cho Cheng. Theo ý kiến từ fan, các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ nhiều năm qua chưa được đầu tư bài bản, hoạt động truyền thông rời rạc, bỏ lỡ không ít cơ hội giúp nghệ sĩ tiếp cận công chúng.

Tối 10/7, ê-kíp của Cheng đã đăng bài xin lỗi cùng thông báo mở bán Cheng Membership - gói hội viên chính thức của người hâm mộ nam nghệ sĩ: "+84 Entertainment cũng xin chân thành xin lỗi vì những bất cẩn trong quá trình phối hợp và truyền đạt thông tin trong thời gian vừa qua, khiến nhiều người yêu mến Cheng phải lo lắng và phiền lòng. Chúng tôi nghiêm túc nhận lỗi và sẽ tiếp tục cải thiện bộ máy để có thể đồng hành cùng cộng đồng một cách chuyên nghiệp và gần gũi hơn".

Anh Tài sinh năm 1995 cũng chia sẻ: "Cảm ơn những yêu thương. Cheng luôn trân trọng tất cả những tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Hẹn sớm gặp nhau nhé".

Cheng đang được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tư duy âm nhạc nổi bật của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khóa 2026. Tại Công diễn Hội ngộ, sân khấu Zung Zăng Zung Zẻ nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục lan tỏa mạnh nhất sau tập 2. Ca khúc do chính Cheng sáng tác, phát hành lần đầu năm 2023, lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian dung dăng dung dẻ.

Cheng gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc độc bản, được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: FBNV.

Phiên bản mới tại chương trình đã được bổ sung chất liệu điện tử hiện đại, tạo nên bản phối vừa hoài niệm vừa gần gũi. Thay vì phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, Cheng tập trung khai thác rap, flow và khả năng làm chủ sân khấu. Anh Tài Hà An Huy cũng dành lời khen cho người anh của mình khi nhận xét: "Anh Cheng là một người rất tài năng".