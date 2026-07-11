ATVNCG 2026: Dàn Anh Tài từ "lò luyện" Sing My Song, hát hay lại sáng tác giỏi

HHTO - Cư dân mạng phát hiện có đến 6 Anh Tài từng thi đấu tại cuộc thi Bài Hát Hay Nhất (Sing My Song, hoặc Big Song Big Deal sau này) tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Sự trở lại của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng nhờ dàn Anh Tài thực lực. Đặc biệt, các Gai Con vừa qua đã tìm ra một điểm trùng hợp thú vị, đó là có đến 6 Anh Tài từng là thí sinh nổi bật của sân chơi Bài Hát Hay Nhất (Sing My Song và sau này là Big Song Big Deal).

Hoàng Dũng

Từng gây bão tại Bài Hát Hay Nhất mùa đầu tiên, Hoàng Dũng đã xuất sắc bước vào vòng Chung kết, cũng chính là cột mốc mang tính "bệ phóng" đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng. Những ca khúc tự sáng tác như Vì Anh Vẫn, Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay... từ chương trình giúp định hình anh là một "hoàng tử ballad" mới của làng nhạc Việt.

Bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hoàng Dũng mang theo giọng ca ngọt ngào và tư duy làm nhạc văn minh, cũng như sự bứt phá về nhan sắc lẫn khả năng vũ đạo. Anh chàng được kỳ vọng là "át chủ bài" cho danh sách thành đoàn ở đoạn kết của mùa giải năm nay, thậm chí là ngôi vị Quán quân.

Trịnh Thăng Bình

Dù tham gia Bài Hát Hay Nhất mùa 1 khi đã có tên tuổi, Trịnh Thăng Bình vẫn tạo nên dấu ấn đậm nét với tư cách nhạc sĩ có tư duy nhạy bén. Ca khúc Vỡ Tan nhanh chóng trở thành hiện tượng, được khán giả đón nhận dù không giúp anh đi sâu hơn trong cuộc thi.

Đó cũng là hành trang để nam ca sĩ tự tin tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, tiến đến hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng có thể hát, sáng tác, trình diễn và thậm chí tự sản xuất nhạc cho bản thân và nhóm.

Vương Anh Tú

Với kho tàng "nhạc lụy" nổi bật hàng đầu làng giải trí, Vương Anh Tú từng khiến Bài Hát Hay Nhất mùa 1 dậy sóng với ca khúc đầy tự sự Mặt Trái Của Hạnh Phúc. Việc anh sở hữu hàng loạt bản hit đứng đầu BXH là minh chứng rõ rệt cho thực lực, hoàn toàn xứng đáng để gia nhập đường đua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Đây cũng là cơ hội mới mẻ để Vương Anh Tú thoát ra khỏi ngòi bút, chuyển sang hình ảnh ca sĩ trình diễn và tạo nên những bất ngờ lớn cho khán giả yêu mến anh lâu năm.

Hà An Huy

Không chỉ giành chiến thắng Vietnam Idol, Hà An Huy còn từng đạt ngôi vị cao nhất của Bài Hát Hay Nhất mùa 3. Hàng loạt ca khúc, tiêu biểu như Tâm Trí Tôi đã khẳng định anh sở hữu tư chất của một nghệ sĩ toàn năng.

Với bộ thành tích "Top 1", bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy sở hữu đầy đủ từ giọng hát nội lực, khả năng sáng tác biến hóa đến phong cách trình diễn phóng khoáng, và đang trở thành một trong những Anh Tài sở hữu độ thảo luận hàng đầu.

14 Casper

Bước ra từ mùa 3 với nghệ danh 14 Casper, Nguyễn Mạnh Cường là cái tên đứng sau nhiều bản nhạc "làm mưa làm gió" như Một Đời, bao tiền một mớ bình yên?... Tại Bài Hát Hay Nhất, anh đã thể hiện rõ tư duy sáng tác hiện đại, dừng chân ở hạng nhì của vòng thi tập 17 trước Hà An Huy.

Cho đến hiện tại, màn góp mặt của 14 Casper tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được xem là cú hích có thể giúp tên tuổi anh phổ biến hơn với khán giả đại chúng. Song, một số tin đồn về việc nam ca sĩ bị loại sớm đang khiến Gai Con hoang mang, đồng thời hy vọng anh sẽ thực sự tiến sâu và có những màn trình diễn nổi bật.

Cheng

Cũng là một nhân tố đầy tiềm năng từ mùa 3, Cheng (hay Nguyễn Quang Anh) từng gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy âm nhạc trẻ trung, tinh nghịch và biến hóa. Album đầu tay Chập Cheng chính là một khởi đầu nổi bật để nam ca sĩ định hình phong cách, cũng như gây ấn tượng với khán giả.

Tại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Cheng chắc chắn sẽ là nhân tố "nguy hiểm" nhờ khả năng khuấy động sân khấu, nhạy bén với các thể loại nhạc thời thượng và khả năng thích ứng cao, trở thành cái tên mà Anh Tài nào cũng muốn chiêu mộ về nhóm của mình.