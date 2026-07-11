Tinh Hà Say Hi tập 2: Live Stage 1 đầy hứa hẹn, vì sao Xuân Định KY bật khóc?

HHTO - Tối 10/7, Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục tung highlight tiếp theo cho tập 2 của chương trình, hé lộ những tình tiết thú vị. Qua đoạn video, các đội lần lượt giới thiệu về tạo hình và tinh thần bài hát của mình. Các Anh Trai đều dành tất cả sự tâm huyết và đầu tư cho tiết mục Live Stage đầu tiên tại chương trình.

Mở đầu là phần giới thiệu của team Xoay Vòng do HURRYKNG làm đội trưởng. Tiếp tục phát huy thế mạnh về trình diễn, CONGB đã chủ động phối hợp cùng với biên đạo múa để tạo nên động tác vũ đạo, concept sân khấu phù hợp nhất với từng thành viên. Đội trưởng chia sẻ đã cân nhắc rất kỹ thể loại mà team muốn hướng tới, mong muốn các anh em sẽ được thử sức với điều mới, thử thách bản thân hơn.

Đội trưởng HURRYKNG chia sẻ về thể loại của bài hát của đội.

Tiếp theo, với lần đầu giữ vị trí đội trưởng, CoolKid đã chứng minh được thực lực và nhận nhiều lời khen ngợi từ các Anh Trai. Theo như Quang Hùng MasterD chia sẻ, CoolKid đã từng có khoảng thời gian dài dựng và hát bè cho người khác, nhờ đó anh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm đáng giá. Nhìn lại hành trình làm nghề của mình, nam nghệ sĩ xúc động vì đã được mọi người công nhận nhiều hơn.

Đến với team của đội trưởng buitruonglinh, nhóm lựa chọn chinh phục khán giả bằng màu sắc âm nhạc mang hơi hướng Disco pha Citypop. Mục tiêu lớn nhất của cả đội là dùng giai điệu rộn ràng này để thuyết phục và kéo toàn bộ khán giả cùng hòa nhịp, nhún nhảy theo bài hát của mình.

Đặc biệt, để tăng điểm ấn tượng cho phần trình diễn, cả đội đã chuẩn bị một món quà độc lạ chưa từng có, một chiếc lò vi sóng, để dành tặng cho vị khán giả may mắn tại trường quay. Phần quà này khiến netizen vô cùng thích thú và mong chờ tập mới để chiêm ngưỡng giao diện của chiếc lò vi sóng này.

Trong khi đó, đội của Wren Evans khuấy động sân khấu với màn trổ tài đọc thơ bằng tiếng Việt vô cùng đáng yêu của IVAN. Có thể thấy, trạng thái của nam nghệ sĩ đã tốt hơn, vui vẻ hơn so với hình ảnh ở đoạn video highlight trước đó. Điều gây bất ngờ hơn là lời hứa của đội trưởng khi khẳng định sẽ có một buổi fan meeting của cả 4 anh em, nếu bài hát được nhiều khán giả bình chọn.

IVAN trổ tài đọc thơ bằng tiếng Việt hết sức dễ thương.

Trái ngược với không khí sôi động mà nhiều đội lựa chọn, team WEAN mang đến một tiết mục giàu cảm xúc với giai điệu trầm lắng, xoay quanh chủ đề cô đơn. Trong vai trò đội trưởng, WEAN muốn cùng các thành viên đối diện và chia sẻ những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người.

Mỗi thành viên mang đến một câu chuyện riêng: DILLAN với cảm giác lạc lõng ngay trong chính gia đình mình, Xuân Định KY cô đơn trên hành trình theo đuổi đam mê, KIMLONG mang theo những tổn thương còn sót lại từ một mối tình sâu đậm, còn WEAN luôn trăn trở với cảm giác khác biệt giữa tập thể. Những tâm sự chân thật ấy đã tạo nên một màn trình diễn giàu tính kết nối và cảm xúc.

Đặc biệt, ngay trên sân khấu, Xuân Định KY không giấu được sự xúc động khi bật khóc trong lúc gửi lời cảm ơn đến các anh em trong đội, đồng thời dành những lời chân thành cho Quang Hùng MasterD. Khoảnh khắc này chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

Trong phần giới thiệu của đội Dương Domic, em út Đặng Hồng Hải nhận được nhiều lời khen từ các đàn anh nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và nguồn năng lượng tích cực. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị tiết mục, nam ca sĩ sinh năm 2003 cho biết trong đội có rất nhiều thành viên tài năng, vì vậy anh luôn nỗ lực cống hiến hết khả năng của mình, đặc biệt ở khía cạnh trình diễn, để hỗ trợ các anh hoàn thiện phần vũ đạo một cách tốt nhất. Sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm đóng góp cho tập thể của Đặng Hồng Hải đã để lại nhiều thiện cảm.

Có thể thấy, tất cả Anh Trai đều dành nhiều thời gian và công sức cho bài hát đầu tiên của mình tại Tinh Hà "Say Hi". Với sự đầu tư kỹ lưỡng này, Live Stage 1 của chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng bàn luận bùng nổ đến từ cộng đồng người hâm mộ yêu thích chương trình.