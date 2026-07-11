Fan meeting CONGB tại Hà Nội: 3 booth check-in hoành tráng, FC ứng phó thời tiết xấu

HHTO - Trước thềm fan meeting chính thức diễn ra vào ngày 11/7, từ chiều 10/7, FC của CONGB đã hiện thực hóa 3 bản in booth check-in, tạo không gian "sống ảo" cho UNICONG. Dẫu vậy, với tình hình thời tiết thất thường của Hà Nội, FC cũng chủ động trong khâu bảo quản những "trạm năng lượng".

Ba chiếc booth khiến UNICONG "xiêu lòng"

Sau buổi fan meeting đầu tiên diễn ra thành công tại TP.HCM, UNICONG (FC của CONGB) chính thức đón thần tượng tại đầu cầu Hà Nội - cũng là quê nhà của CONGB. Thúc đẩy không khí háo hức, mong chờ ngày hội ngộ (11/7), ba fanbase của CONGB đã tích cực chuẩn bị, chăm lo khâu tiếp sức thần tượng, gắn kết UNICONG bằng các dự án dựng booth check-in, chuẩn bị banner, quà tặng...

Từ chiều tối 10/7, loạt "sít-rịt" được các fanbase lần lượt "mở khóa", UNICONG "bật mood" cho ngày cuối tuần "đu idol".

Một số hạng mục vẫn được FC giữ kín tới phút vào chỗ ngồi.

Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, đại diện của fanbase Ngôi Đền Tâm Linh Của CONGB cho biết ngay khi nhận tín hiệu fan meeting D-2 "hạ cánh" ở Thủ đô, mọi người đã bắt đầu lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và phân chia các hạng mục. "Từ đó đến nay, team đã lần lượt triển khai thiết kế booth, gift, tuyển CTV và hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày fan meeting diễn ra" - team chia sẻ.

Trong sự kiện quan trọng lần này, Ngôi Đền Tâm Linh của CONGB mang đến chiếc booth có tên "CSTAR STATION". Các bạn lý giải rằng đây chính là một "trạm dừng" giữa dải ngân hà, nơi CONGB và các UNICONG có thể cùng nhau gặp gỡ, kết nối và lưu giữ những ký ức đẹp trong ngày vui. Đại diện nhóm tiết lộ thêm: "Concept 'Boost Mode: ON' đại diện cho nguồn năng lượng được tiếp thêm từ tình yêu, sự đồng hành và những lời ủng hộ của UNICONG, để CONGB tự tin bước trên hành trình của mình".

Đồng hành cùng CONGB ở fan meeting còn có fanbase Mekongriver và SFC Team - Support For CONGB. Ngay khi hai chiếc booth được các bạn dựng thành công và chia sẻ lên mạng xã hội, đông đảo netizen đã trầm trồ không ngớt vì hình dáng xinh lung linh, sử dụng tông màu xanh chủ đạo, điểm tô thêm nhiều màu sắc tông nóng sặc sỡ.

Trên Threads, team Mekongriver cho biết sau nhiều ngày chuẩn bị, mọi người đưa đến fan meeting D-2 chiếc booth check-in CONGravity - không gian được lấy cảm hứng từ những công viên giải trí rực rỡ, nơi UNI có thể lưu lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp cùng CONGB.

Trong khi đó, booth của SFC Team được lấy cảm hứng từ một Game Station thu nhỏ, gọi là UNI:key. Ở sân chơi này, "nhà kỳ lân" không chỉ có thể check-in mà còn được tham gia các trò chơi thú vị và "rinh" về nhiều phần quà hấp dẫn.

Dù mỗi fanbase gây ấn tượng với một phong cách riêng nhưng nhìn chung tất cả đều nhất quán, đồng bộ về màu sắc, phù hợp với tổng thể định hướng hình ảnh của fan meeting.

Bảo vệ "đứa con tinh thần"

Từ chiều 10/7, đã có một số fan ghé đến "khảo sát" booth, bày tỏ sự hài lòng về chất lượng, sẵn sàng "quẩy tưng bừng" cùng UNICONG. Dẫu vậy, các bạn bày tỏ nỗi trăn trở khi thời tiết Hà Nội "sáng nắng chiều mưa", manifest "ngày gặp CONGB sẽ là ngày đẹp trời".

Về vấn đề này, team Ngôi Đền Tâm Linh Của CONGB cho biết trời mưa gây ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình chuẩn bị và vận hành booth. Tuy nhiên, team đã có tính toán từ trước nên khi thi công ưu tiên lựa chọn các vật liệu phù hợp với điều kiện thời tiết, có độ bền khi sử dụng ngoài trời.

"Đối với những hạng mục hoặc vật phẩm dễ bị ảnh hưởng bởi mưa, tụi mình đều có phương án che chắn và bảo quản để hạn chế tối đa hư hỏng và sẽ linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế" - team chia sẻ về kế hoạch quản trị rủi ro.

Sau khi dựng booth, team Mekongriver đã chia sẻ đoạn clip và hình ảnh "mặc áo mưa" cho CONGB kèm lời nhắn đáng yêu: "CONGB ơi ông đừng ướt nha". Còn nhà SFC "chơi hệ tâm linh" khi rải ớt xung quanh booth UNI:key - với quan niệm cầu tránh mưa.

Chiếc booth được team Mekongriver mặc áo mưa. Nguồn clip: @mekongriver_vn

Đoạn clip rải ớt của SFC Team khiến netizen "không ngờ tới", vừa buồn cười vừa thương. Nguồn clip: @supportforcongb

Mọi công tác chuẩn bị tại khu vực Nhà thi đấu Cầu Giấy "đã đâu vào đấy", sẵn sàng chào đón khán giả đổ bộ. Ngoài ra, các bạn fan cũng chuẩn bị nhiều phần quà thủ công nhằm trao đổi, tặng nhau nhân ngày hội ngộ.

Những món quà xinh xắn được fan kỳ công chuẩn bị. - Ảnh: Tổng hợp từ Threads

Đón chào một cột mốc đặc biệt, thay mặt UNICONGs, Ngôi Đền Tâm Linh Của CONGB "gửi vào vũ trụ" thông điệp: "Giữa dải ngân hà rộng lớn, tụi mình chúc CONGB sẽ luôn là vì sao rực rỡ, tỏa sáng theo cách riêng của mình và nhận được thật nhiều yêu thương trên mọi chặng đường. Và hơn hết, dù phía trước có bất kỳ thử thách hay chặng đường nào, Ngôi Đền Tâm Linh Của CONGB sẽ luôn là "trạm năng lượng" phía sau, âm thầm đồng hành, tiếp thêm yêu thương và niềm tin để CONGB vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ như cách tụi mình đã luôn ở đây suốt 3 năm qua".

Tối muộn ngày 10/7, CONGB hóa "giám thị" đi "nghiệm thu" các công trình được FC xây dựng.

CONGB "soi" từng chi tiết khiến fan thích thú.