Phim kinh dị xuất sắc 2022 gọi tên “The Black Phone”, với cái kết bùng nổ đầy cảm xúc

HHT - “The Black Phone” (Điện Thoại Đen) chắc chắn là một trong những phim kinh dị xuất sắc của năm 2022, góp thêm vào danh sách những phim kinh dị hay đến từ nhà sản xuất Blumhouse.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung của The Black Phone.

Khi nhắc đến dòng phim kinh dị, Blumhouse Productions là nơi đã sản xuất nhiều bộ phim kinh dị hay nhất trong hai thập kỷ qua: Insidious, Paranormal Activity, Happy Death Day, The Visit, Sinister, The Invisible Man, Get Out, Us… Và trong năm 2022 này, Blumhouse đã mang đến The Black Phone (Điện Thoại Đen), một phim kinh dị chắc chắn nằm trong danh sách những phim kinh dị hay nhất năm.

The Black Phone có câu chuyện đơn giản, về một gã được gọi là Grabber, đã bắt cóc những cậu bé và nhốt dưới tầng hầm, rồi ra tay sát hại. Trước khi Grabber bắt cóc Finney - nhân vật chính của câu chuyện, hắn đã bắt cóc và làm hại 5 thiếu niên khác. The Black Phone được đánh giá cao bởi cách kể chuyện thông minh, rải rác các chi tiết từ đầu đến cuối phim, để đến cuối mọi thứ ghép lại hoàn chỉnh và từ đó đẩy cảm xúc lên cao trào, bùng nổ.

Trước Finney, gã Grabber đã bắt cóc 5 thiếu niên khác: Bruce, Billy, Griffin, Vance và Robin; trong đó đặc biệt là Robin có mối quan hệ mật thiết với Finney hơn cả. Robin là bạn thân của Finney, người thường bảo vệ Finney khỏi lũ bắt nạt; là người mạnh mẽ, dũng cảm và tuyệt vời trong mắt Finney.

Khi Finney bị Grabber bắt cóc và nhốt dưới tầng hầm, ở đó có một chiếc điện thoại cũ màu đen đã hỏng, nhưng đột ngột nó đổ chuông. Finney bắt máy và nhận ra đầu dây bên kia là linh hồn của 5 cậu bé trước, lần lượt mách nước cho cậu các cách mà họ đã dùng để trốn thoát - nhưng chưa thành công. 5 cậu bé cũng cho Finney biết “trò chơi” mà Grabber muốn dụ cậu vào bẫy, hay cho cậu biết khi nào thì hắn ngủ, khi nào thì hắn thức.

Điều khiến đoạn kết của The Black Phone bùng nổ cảm xúc đó là dù làm theo các chỉ dẫn của các cậu bé kia, Finney vẫn không thoát ra được. Tên Grabber đã dần mất kiên nhẫn và quyết định không “chơi đùa” với cậu nữa. Nhận ra tình hình vô cùng bi đát, Finney cảm thấy tuyệt vọng và lần đầu tiên cậu bật khóc. Đó là lúc Finney nhận được cú điện thoại cuối cùng, cũng là cú điện thoại quan trọng nhất, đến từ người bạn thân Robin.

Khi những cậu bé kia không biết cậu là ai, không còn nhớ cả tên mình, thì Robin lại gọi tên Finney và bảo cậu đừng khóc. “Đàn ông không bỏ rơi bạn bè của mình”, Robin nói thế và vực dậy tinh thần Finney, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Robin cho Finney biết cậu can đảm hơn cậu nghĩ, sâu bên trong cậu là một chiến binh, và dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh Finney. Robin dạy Finney cách tung cú đấm của chính mình.

Và đó là lúc Finney khéo léo kết hợp các cách thức đã được chỉ dạy trước đó, nhưng biến hóa theo ý mình, đặt ra cái bẫy lớn cuối cùng và đợi Grabber sập bẫy như một con chuột lớn. Khoảnh khắc Finney tận dụng cái hố trên sàn nhà, sợi dây cáp kéo ra từ trong tường, hay chiếc điện thoại đã nhồi đầy đất cát… để chống lại gã người lớn xấu xa, khán giả vô cùng phấn khích. Biết bao công sức và kế hoạch đã dày công thực hiện từ đầu phim, và cảnh cuối cùng này chính là “phần thưởng” không chỉ cho Finney mà cho cả khán giả.

Cùng lúc Finney đang giằng co với Grabber, em gái cậu là Gwen - với khả năng ngoại cảm đã tìm thấy ngôi nhà mà cô bé tin rằng cậu đang bị nhốt ở đó. Gwen đã báo cho cảnh sát và họ nhanh chóng tiến vào ngôi nhà. Bất ngờ, căn nhà mà Gwen nhìn thấy chỉ là nơi Grabber dùng để chôn xác các cậu bé đã chết, còn căn nhà hắn dùng để giam cầm lại ở phía đối diện.

Finney đã tự thoát khỏi căn hầm, mở cửa, bước ra bên ngoài trong tư thế của người chiến thắng và nhận ra em gái mình ở trước mặt. Cậu bé đã tự cứu lấy mình thay vì chờ đợi ai đó sẽ đến, cậu hành động trước khi quá muộn.

Đầu phim, Finney là một cậu bé luôn bị bắt nạt. Cậu không tự bảo vệ mình, mà em gái cậu Gwen và cậu bạn thân Robin là người giơ nắm đấm để làm điều đó thay cho cậu. Nhưng khi bị đặt vào một tình huống mà Finney không có lựa chọn nào khác ngoài thành công hoặc chết, cậu tìm thấy can đảm để trở thành một phiên bản mà mình muốn trở thành.

Giờ đây, Finney trở nên tự tin hơn vào bản thân, đó là nhờ sự can đảm của chính cậu, cùng với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, những người không bỏ rơi cậu ngay cả khi những người khác đã hết cách, thậm chí ngay cả khi họ không còn trên thế gian này nữa.

Chính nhờ những cảm xúc như thế mà The Black Phone trở thành một phim kinh dị đáng nhớ, ấn tượng, bên cạnh những tình tiết căng thẳng và khiến người ta phải giật mình thót tim.