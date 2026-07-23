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Quà tặng bạn đọc: Tự làm tranh mosaic xinh yêu cùng móc khóa ảnh độc bản

Hạt Mè
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1.25X
1.5X
2X

HHT - Các em quà phiên bản giới hạn đã đến! Bạn đọc nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để trở thành người may mắn nhất nha!

Quý đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc Hoa Học Trò, vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Ghé workshop tự làm tranh mosaic độc bản

Mùa hè này, nếu bạn đang tìm kiếm tọa độ vừa để “trốn nóng”, vừa tự tay tạo nên tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân, đến ngay Tòong Teng Mosaic nhé!

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Tại Tòong Teng, bạn sẽ trải nghiệm bộ môn ghép tranh Mosaic (khảm mảnh). Với các newbie, teen sẽ được nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ thỏa sức sáng tạo. Tòong Teng có sẵn nhiều khung tranh để bạn chọn như khung thú cưng, hoạt hình. Từ những mảnh gốm, thủy tinh đa sắc, bạn có thể tự tay khảm những con vật đáng yêu, trang trí bàn học, làm quà tặng cho người thương.

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Workshop không cố định khung giờ và hoạt động mỗi ngày. Đặc biệt, với hóa đơn trên 500.000 đồng, Tòong Teng tặng bạn 1 ly trà mơ/ trà sấu. Đừng quên nhắn tin đặt bàn trước nếu bạn lập kèo từ 6 người trở lên nhé!

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Tọa độ: 412/10 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM

Facebook: Tòong Teng Mosaic

Instagram: @toongteng.mosaic

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Quà tặng: 5 bạn may mắn, trong đó:

  • 3 bạn đầu tiên, mỗi bạn nhận 1 móc khoá mosaic hoặc lót ly mosaic trị giá 150.000 đồng.
  • 2 bạn còn lại, mỗi bạn nhận 1 voucher 150.000 đồng khi dùng dịch vụ tại Tòong Teng.

Biến bức ảnh của bạn thành móc khoá xinh yêu

Nếu bạn còn chưa biết dành tặng cho chính mình hay bạn thân món quà nào sắp tới, đây là tín hiệu vũ trụ rằng bạn hãy ghé thăm punny.keyring nha!

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punny.keyring là cửa tiệm xinh xắn dành riêng cho các tín đồ photobooth hay hellokitty. Teen chỉ cần gửi đến punny những bức ảnh cá nhân, ảnh kỷ niệm với bạn bè, người thương hoặc photobooth và chọn loại khung móc khóa. punny sẽ biến chúng trở thành món quà kỷ niệm cực đáng yêu, khó quên.

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punny có nhiều phiên bản khung móc khoá khác nhau (như móc khoá photobooth, kitty locket, love keychain,...), cùng các loại charm để bạn tự phối theo ý thích.

Bạn có thể dùng để treo điện thoại, balo hay bất cứ đâu. punny cũng có dịch vụ đóng gói box quà tặng kèm lời nhắn dễ thương nữa đó!

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Hy vọng punny sẽ có cơ hội được cùng bạn lưu giữ những kỷ niệm khó quên bên người thương của mình nha!

Instagram: @punny.keyring

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Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được một voucher mua sắm móc khóa bất kỳ trị giá 100.000 đồng từ punny.keyring.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ qua SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 31/7/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 3/8/2026.

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Hạt Mè
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