Thử Thách Kim Cương 2026: Học cách đọc vị thế mạnh bản thân bằng cung Hoàng đạo

HHTO - Các bạn thí sinh đã có lớp học đặc biệt khám phá bản thân bằng cung Hoàng đạo trong chuỗi huấn luyện từ Thử Thách Kim Cương. Dưới sự dẫn dắt của diễn giả Phương Châu, teen được tìm hiểu về bản thân qua các sở thích, thói quen, suy nghĩ bằng các chòm sao. Từ đó các bạn tự định vị bản thân trên con đường chinh phục lĩnh vực Báo chí - Truyền thông.

Nhận diện bản thân qua 12 chòm sao

Mở đầu buổi học về “thế giới của những vì sao”, diễn giả Phương Châu giới thiệu chiếc meme huyền thoại “Wait a minute, who are you?”. Từ đó, chị đặt ra câu hỏi quan trọng teen nên tự hỏi trong hành trình học tập của mình: “Tôi là ai?”, “Tôi cảm thấy gì?”, “Tôi nghĩ gì?”.

Trước khi đến nội dung chính, các thí sinh có cơ hội giới thiệu bản thân và cung Hoàng đạo của mình, kèm một số thói quen, sở thích cá nhân. Diễn giả Phương Châu từ đó đưa ra các đặc trưng về 12 cung Hoàng đạo, mỗi cung đều có đặc điểm nhận diện riêng.

Từ phần giới thiệu, các bạn dần gặp được những “cạ cứng” có điểm chung với mình. Như nhóm ba bạn ở team Thôi kệ, sau buổi làm quen, cả ba phát hiện mình đều thuộc cung Thiên Bình - với đặc điểm tính cách yêu cái đẹp và sự chỉn chu.

Hay bạn Quang Nam (THPT Trần Khai Nguyên, TP.HCM) - cung Song Tử duy nhất trong lớp, được chị Châu bật mí là top chòm sao hướng ngoại, rất phù hợp cho các công việc thuộc Báo chí - Truyền thông.

Định vị bản thân trong ngành Báo chí - Truyền thông từ 12 chòm sao

Sau buổi học, teen được thực hành kiến thức bằng việc phân tích cung Hoàng đạo lẫn nhau. Các bạn sẽ dựa trên tính cách, phong cách làm việc, kết hợp với bản đồ sao để hiểu thành viên trong nhóm mình là người như thế nào, phù hợp với công việc ra sao.

Bạn Trương Nguyễn Trà My (Thí sinh Thử Thách Kim Cương 2026) hào hứng chia sẻ về sự hòa hợp giữa cung Bảo Bình và bản thân: “Từ lớp học, mình được biết thêm rằng cung Bảo Bình thích sự khách quan, độc đáo và tiên phong. Điều này càng giúp mình tự tin hơn mỗi khi muốn chia sẻ ý tưởng mới mẻ vừa nảy ra trong đầu".

Chị Châu còn hé lộ bản đồ nghề nghiệp dành cho tính cách của từng chòm sao trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông:

Cung hoàng đạo

Tính chất công việc phù hợp

Bạch Dương

Phóng viên điều tra, lãnh đạo, người dẫn chương trình

Kim Ngưu

Quản lý, nhân sự, công việc hậu trường, sáng tạo nội dung

Song Tử

Ngoại giao, đối ngoại

Cự Giải

Phóng viên xã hội, biên tập viên

Sư Tử

Phóng viên, MC chương trình

Xử Nữ

Biên tập viên, nhà báo điều tra

Thiên Bình

Báo chí văn hoá, phê bình nghệ thuật, PR & truyền thông xã hội

Bọ Cạp

Phóng viên điều tra

Nhân Mã

Đa năng, phù hợp phần lớn các ngành truyền thông, báo chí

Ma Kết

Sản xuất nội dung, quản lý truyền thông, phóng viên điều tra

Bảo Bình

Những công việc về sáng tạo, nghiên cứu, người tạo ra xu hướng, viết kịch bản

Song Ngư

Phóng viên văn hoá, nhiếp ảnh gia, biên tập viên



Chính bạn là người định hình chân dung bản thân

Tuy cung Hoàng đạo được định hình từ khi sinh ra, nhưng không đồng nghĩa bạn sẽ bị “đóng khung” theo chòm sao đó. Chị Châu khẳng định, cung Hoàng đạo là công cụ để teen hiểu rõ bản thân, điều hướng mình đến phiên bản tốt. Tương lai vẫn hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Cuối buổi học, chị Châu gửi gắm thêm: “Các bạn là chủ nhân làm nên thành công và chịu trách nhiệm hành trình của mình. Hãy dùng bản đồ sao này như chiếc la bàn chỉ hướng, nắm bắt cơ hội, nỗ lực và kiên định để chinh phục ngành nghề mình yêu thích!".