Queen Of Tears: Kim Ji Won hé lộ câu thoại yêu thích, có liên quan đến Kim Soo Hyun?

HHT - Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Cosmopolitan ấn bản Hàn Quốc, Kim Ji Won đã có nhiều tâm sự lần đầu hé lộ. Cô cũng nhắc đến câu thoại yêu thích của mình trong phim "Queen Of Tears" và khiến khán giả bỗng dưng nhớ tới Kim Soo Hyun.

Kim Ji Won vừa trở thành người mẫu trang bìa tạp chí Cosmopolitan ấn bản Hàn Quốc số tháng 5 kèm theo loạt ảnh đầy trẻ trung, ngọt ngào đậm không khí mùa Hè. Khán giả cũng dễ dàng nhận ra Kim Ji Won đeo rất nhiều đồ trang sức của Bvlgari khiến nhiều người suy đoán cô sắp trở thành bạn thân hoặc đại sứ cho thương hiệu đình đám này.

Trong bài phỏng vấn, khi tâm sự về chuyện tình cảm thì Kim Ji Won đã khéo léo mượn một câu thoại của nhân vật Hong Hae In trong tập 1 Queen Of Tears. Hae In cho rằng tình yêu là cùng nhau vượt qua khó khăn, dù gặp phải trở ngại thì hai người vẫn gắn bó với nhau, đều chọn ở lại thay vì bỏ chạy.

Kim Ji Won tiết lộ cô rất thích câu nói này, vì tình yêu không chỉ là niềm vui trong những ngày hạnh phúc mà còn là động lực khi khó khăn, kiệt sức, khi chúng ta thấy mình chạm đáy. Việc Kim Ji Won nhắc đến câu thoại mà Hong Hae In nói về chuyện tình của mình và Baek Hyun Woo khiến netizen rất phấn khích. Hội đẩy thuyền Kim Ji Won - Kim Soo Hyun suy đoán rằng Kim Ji Won đang mượn chuyện phim để nhắc đến bạn diễn Kim Soo Hyun.

Kim Ji Won cũng tự thấy mình may mắn khi được chọn đóng những nhân vật nữ mạnh mẽ, kiên cường và luôn có quan điểm, suy nghĩ riêng của mình. Dù là một nữ quân nhân ở phim Hậu Duệ Mặt Trời, một cô nhân viên văn phòng bình thường trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi hay cháu gái tài phiệt ở Queen of Tears thì vai diễn của Kim Ji Won luôn cố gắng nỗ lực. Bản thân Kim Ji Won cũng thích được thử thách bản thân ở những dự án mới lạ hơn nữa, như một phim có đề tài cướp nhà băng như Money Heist chẳng hạn.