Queen Of Tears: Kim Soo Hyun có ẩn ý gì khi đăng 3 bức ảnh này lên trang cá nhân?

HHT - Netizen đang suy đoán rất nhiều về ẩn ý phía sau ba bức ảnh gần nhất mà Kim Soo Hyun mới đăng tải trên trang cá nhân. Đây đều là ảnh hậu trường phim "Queen Of Tears" và Kim Soo Hyun chỉ đăng ngẫu nhiên, hay có bí mật muốn nói?

Nếu như Kim Ji Won ít khi cập nhật tài khoản Instagram khiến khán giả nói đùa rằng cô đã quên mất mật khẩu truy cập trang cá nhân thì Kim Soo Hyun lại chăm chỉ đăng hình ảnh hơn. Thời gian này, nam diễn viên chia sẻ khá nhiều ảnh hậu trường phim Queen Of Tears và còn chu đáo đến mức vào ngày phát sóng tập nào, sẽ đăng hình một cảnh quay của tập đó.

Ba tấm ảnh mà Kim Soo Hyun đăng gần đây nhất cũng rất đặc biệt. Bức hình Kim Soo Hyun cầm cành lá chính là cảnh quay Hyun Woo buồn bã vặt lá cây để đoán xem Hae In còn tình cảm với mình hay không, để sau đó đứng trước cửa phòng Hae In mà thổ lộ nỗi lòng. Tất nhiên Hae In đã nghe thấy hết tất cả, hiểu thêm được chân tình của Hyun Woo.

Bức ảnh thứ hai chụp bầu trời hoàng hôn rất đẹp, và đây chính là bối cảnh khi Hyun Woo cầu hôn Hae In lần thứ hai. Hyun Woo đã chọn một nơi lãng mạn để hỏi cưới Hae In lần nữa nhưng tiếc rằng cô từ chối vì nhận ra bệnh tình của mình ngày càng nặng, không muốn Hyun Woo áp lực thêm nữa.

Bức ảnh thứ ba là khoảnh khắc Kim Soo Hyun, Kim Ji Won ngồi cạnh nhau rất vui vẻ, và còn do diễn viên Kwah Dong Yeon (vai em trai Hae In) cầm máy ghi lại. Kim Soo Hyun còn không quên tag tài khoản của Kim Ji Won vào bức hình.

Và khi ghép ba tấm ảnh với nhau, dựa vào tình huống trong phim mà netizen suy đoán thành một câu hoàn chỉnh là “Anh yêu em, cưới anh nhé, Kim Ji Won”. Tất nhiên đây chỉ là nghi vấn của hội "đẩy thuyền" Kim Soo Hyun - Kim Ji Won do quá mong hai người thành đôi ngoài đời. Có thể Kim Soo Hyun chỉ đăng ngẫu nhiên mà không ngờ lại tạo ra sự liên kết thú vị như vậy.