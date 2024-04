Queen of Tears tập 9: Hyun Woo bị đuổi đánh, Eun Sung truy tìm tung tích Hae In

HHT - Tập 9 của "Queen of Tears" tiết lộ người "tác động vật lý" Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) hóa ra không phải Yoon Eun Sung mà là phe môi giới khu đất. Kim Ji Won lại có một cảnh diễn bằng mắt xịn xò ở cuối tập phim.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 9 nối tiếp và giải thích lý do vì sao gia đình tài phiệt họ Hong phải tới nương nhờ nhà của con rể Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Chính họ cũng không ngờ mình bị Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) "đá khỏi" căn nhà mình lớn lên. Vì chủ tịch Hong đã đưa quyền chuyển đổi vào hợp đồng, còn cả nhà Hong trở thành người bảo lãnh chung, nên mọi cổ phiếu, bất động sản, tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng.

Baek Hyun Woo đã cứu gia đình "vợ cũ" Hae In (Kim Ji Won) khỏi cái bẫy của Grace và ký giả. Anh quyết định đưa họ về nhà mình để đảm bảo an toàn. Mẹ của Hae In vì xấu hổ nên muốn đi ngay nhưng bà không thể bởi chính người chị nói giúp bà cũng đã bỏ rơi bà. Ai nấy đều chọn xa lánh gia đình Hong, nên dù không muốn, họ buộc phải ở lại làng Yong Do.

Ngoại trừ Hae In và cô Beom Ja (Kim Jung Nan) thì bộ ba "ngậm thìa vàng" còn lại của nhà họ Hong đều gặp khó khăn trong việc thích nghi với nếp sống mới. Trong bữa cơm chung đầu tiên, Hae In đã "vỗ vai" Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) một cái "xám hồn" vì anh dám đòi hỏi uống nước đóng chai cao cấp khi được đưa cho nước trong ấm. Về phía gia đình Hyun Woo, dù sẵn sàng buông lời chê trách "thông gia cũ" để an ủi em trai nhưng họ vẫn đối đãi với gia đình Hong chân thành và tốt nhất có thể.

Baek Hyun Woo vờ như anh chấp nhận chuyện ly hôn với Hae In, không còn bất kỳ quan hệ nào để tiếp tục ở lại Queens do không có cấp dưỡng. Anh đàm phán với Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) cho anh 1 tháng để tìm việc mới. Nhưng thực tế, Hyun Woo đang "câu giờ" để tìm ra những bằng chứng vạch tội Eun Sung lừa đảo đầu tư, hòng truất quyền kiểm soát của anh.

Mang danh cùng phe nhưng mục tiêu khác nhau, Yoon Eun Sung "bắt cóc" chủ tịch Hong đang hôn mê. Trong khi Moh Seul Hee muốn ông mãi hôn mê để nắm quyền 21% cổ phần đã chuyển đổi, dần biến mình thành bà chủ hợp pháp của Bách hóa Queens, thì Yoon Eun Sung muốn có cả quyền lực lẫn người anh yêu - Hong Hae In trở về.

Vì tìm ra người môi giới lừa chủ sở hữu đất ký hợp đồng kép, anh bị những kẻ này bám đuôi, xảy ra ẩu đả. Bóng lưng và màn "tác động vật lý" mà khán giả thấy trong trailer không phải Hyun Woo và Eun Sung mà là của luật sư Baek với nhóm môi giới.

Cuối tập phim, khán giả được xem một màn diễn xuất bằng mắt của Kim Ji Won khi cô đổi từ háo hức, vui vẻ qua hụt hẫng, bất ngờ khi Hae In đang gọi điện chờ Hyun Woo về ăn cơm, nhưng người trước mặt cô lại là Yoon Eun Sung.

Tập 10 Queen of Tears có lẽ sẽ tiếp tục là những tình tiết gay cấn khác. Yoon Eun Sung đã tìm được Hae In, vậy nàng tiểu thư sẽ chọn trở về cùng anh để ngồi lại vị trí "nữ hoàng" Bách hóa Queens hay ở bên Hyun Woo đường đường chính chính vạch trần sự dối trá của mẹ con Yoon Eun Sung - Moh Seul Hee?