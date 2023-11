"Rể quốc dân" Lee Seung Gi sắp lên chức, Lee Da In mang thai vẫn chăm chỉ quay phim

HHT - Sau 7 tháng tổ chức hôn lễ, Lee Seung Gi và Lee Da In lại báo tin mừng tới người hâm mộ.

Ngày 1/11, tờ JTBC đưa tin bà xã của Lee Seung Gi - Lee Da In đang mang thai con đầu lòng, chưa rõ tuổi thai nhi của cô là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn cặp đôi sẽ chính thức lên chức bố mẹ vào năm 2024. Công ty quản lý của Lee Da In cũng nhanh chóng xác nhận nữ diễn viên đang có em bé.

Lee Da In hiện đang ghi hình cho phần My Dearest 2. Phim đang vừa quay vừa phát sóng, nên dự sẽ kết thúc ghi hình vào gần thời điểm công chiếu tập cuối. Người hâm mộ có thể an tâm việc quay phim không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe Da In vì các cảnh quay cá nhân của cô đang bước tới giai đoạn cuối.

Lee Seung Gi và Lee Da In bị khui tin hẹn hò vào tháng 5/2021. Tháng 2 năm nay, "con rể quốc dân" thông báo sẽ kết hôn. Đám cưới của hai người diễn ra trong khách sạn xa hoa bậc nhất Seoul vào tháng 4.

Dù hôn nhân và chuyện tình của hai người không được công chúng ủng hộ vì đời tư phức tạp của nhà gái, nhưng sau tin Da In có thai, Knet vẫn gửi nhiều lời chúc phúc tốt lành cho thiên thần nhỏ.

Được biết, cặp đôi đã dùng toàn bộ tiền mừng cưới - khoảng 110 triệu won (gần 2 tỷ đồng) để quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Hàn quốc. Thông qua tổ chức này, Da In và Seung Gi đã chuyển 1.000 set quà tới cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Set quà bao gồm các nhu yếu phẩm cho trẻ sơ sinh như tã lót, bột giặt, bình sữa...