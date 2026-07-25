Hà An Huy - CAPTAIN BOY - HYO: Từ bạn cùng lớp đến phủ sóng tại ATVNCG và THSH

HHTO - Cùng theo học khóa K34 khoa Âm nhạc Ứng dụng tại trường đại học Thăng Long, Hà An Huy - CAPTAIN BOY - HYO hiện đang được chú ý khi tham gia hai chương trình đình đám là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà "Say Hi".

Mới đây, nhiều netizen bày tỏ sự thích thú khi "đào" lại danh sách thí sinh thi đỗ năng khiếu đại học chính quy ngành Thanh nhạc của trường ĐH Thăng Long vào năm 2021. Bởi lẽ, ở mùa tuyển sinh khóa K34 năm đó, danh sách thi đỗ có những cái tên hiện được khán giả trẻ chú ý là Hà An Huy, CAPTAIN BOY, HYO. Đạt điểm cao ở các bài thi thanh nhạc, thẩm âm - tiết tấu, điểm cộng (gồm phần thi năng khiếu vũ đạo, chơi nhạc cụ,...), CAPTAIN BOY đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu vào khoa Âm nhạc Ứng dụng.

Hà An Huy, CAPTAIN BOY, HYO﻿ cùng chọn ngành Thanh nhạc, trường ĐH Thăng Long. Ảnh: Thang Long University

"Tư liệu lịch sử" về đội bóng của khoa do CAPTAIN BOY làm đội trưởng, có Hà An Huy đá chung. - Ảnh: @trinh.theu.24

Sau thời gian theo học, hiện 3 chàng sinh viên Hà An Huy, Hoàng Đức Duy (CAPTAIN BOY), Phùng Trọng Hiếu (HYO) đều đã gặt hái được những thành tích đáng nể, góp mặt trong những chương trình đình đám như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tinh Hà "Say Hi".

CAPTAIN BOY - HYO thân thiết khi hội ngộ tại Tinh Hà "Say Hi".

Hà An Huy

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật, Hà An Huy từ sớm đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, Hà An Huy theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và sau đó trở thành sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng, trường đại học Thăng Long. Dù đang trong thời gian theo học, Hà An Huy vẫn miệt mài thử sức ở nhiều cuộc thi lớn. Chàng trai Gen Z trở thành "cá thể vượt trội" khi "ẵm" cúp Quán quân Big Song Big Deal - Bài Hát Hay Nhất 2022, Quán quân Vietnam Idol 2023, là Gương mặt trẻ ấn tượng (Lĩnh vực nghệ thuật) tại VTV Awards 2023. Bên cạnh các đêm diễn phòng trà, Hà An Huy cũng ra mắt EP 'N| (2025).

Năm 2026, Hà An Huy góp mặt tại nhà chung Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khiến khán giả "cười xỉu" với "hệ điều hành khờ khờ". Sau khi tập đầu tiên lên sóng, Anh Tài sinh năm 2002 trở thành tâm điểm mạng xã hội với "rổ meme" hài hước và 1001 câu "thoại sảng" trong phần trả lời phỏng vấn riêng (trả key) cùng ê-kíp. Những đoạn clip hậu trường - nơi Hà An Huy tìm thấy "đảo thiên đường" lúc ở cạnh các Anh Tài cũng viral mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, giọng ca Gen Z chinh phục khán giả yêu nhạc bằng giọng hát sâu lắng, da diết khi trình diễn tiết mục cá nhân Nhức Tiềm Thức hay tiết mục nhóm Vỡ Tan kết hợp với Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình "gây bão" mạng xã hội. Với hành trình "vượt chông gai" sắp tới, khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" Hà An Huy sẽ là một trong những ứng viên đi đến cuối chương trình.

"Gia đình" của Hà An Huy tại ATVNCG 2026.

CAPTAIN BOY

Từ nhỏ, CAPTAIN BOY đã nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc, được gia đình tích cực ủng hộ, đồng hành trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Năm 2015, cậu bạn Hoàng Đức Duy tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2015, rồi đến với sân chơi King Of Rap (2020), trước khi đỗ Thủ khoa ngành khoa Âm nhạc Ứng dụng.

Khi đang là sinh viên năm 2, CAPTAIN BOY tiếp tục tạo dấu ấn tại sân khấu Rap Việt 2023 với loạt ca khúc chạm cảm xúc khán giả như Rolling Down, Baby Gọi Cho Anh,... Tên tuổi chàng trai 2K3 "vụt bay" nhanh đến với nhà Cừu Có Cánh (FC CAPTAIN BOY) phải kể đến cột mốc tham gia Anh Trai "Say Hi" 2024 - nơi anh thể hiện trọn bộ kỹ năng hát, rap, nhảy, làm nhạc. Sau chương trình, CAPTAIN BOY ra mắt thêm nhiều sản phẩm cá nhân, thu về thành tích khả quan.

Trở lại Vũ Trụ "Say Hi" trong năm 2026, CAPTAIN BOY hiện nhận nhiều sự yêu thương của khán giả. Không chỉ cho thấy hình ảnh cậu em út "ngông", hài hước ở hậu trường, CAPTAIN BOY còn thể hiện thái độ nghiêm túc, chững chạc khi bắt tay vào làm nhạc. Sau Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi", CAPTAIN BOY có điểm bình chọn cá nhân xếp hạng 9, ca khúc IDNAT xếp hạng 4, hiện đạt hơn 2,5 triệu lượt xem. Khán giả tiếp tục mong chờ màn bứt phá của đội trưởng CAPTAIN BOY cùng Xuân Định K.Y, CoolKid, IVAN ở sân khấu Live Stage 2 với Có Gì Đâu Mà Cay.

HYO

HYO - tên thật Phùng Trọng Hiếu, là bạn đồng niên, đồng lớp với CAPTAIN BOY và đang là đồng nghiệp với Anh Trai JSOL, Sơn.K - hoạt động cùng công ty. Vào tháng 6/2026, chàng tân binh gốc Hà Nội có màn chào sân V-Pop, khoe chất giọng trầm ấm trong ca khúc Níu Kéo Mãi Không Phải Cách kết hợp cùng ca sĩ Bảo Anh.

Đến với Tinh Hà "Say Hi", HYO khiến khán giả phải "wow" khi chia sẻ chiếc "CV" có học vấn và kỹ năng "không phải dạng vừa": Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng tại trường đại học Thăng Long; chơi được 3 loại nhạc cụ guitar, piano, trống - cái nào cũng giỏi; sở hữu tài "chính" gồm hát, rap, sáng tác, nhảy, trình diễn, visual.

Sau Live Stage 1, HYO ghi điểm với phần rap trong ca khúc Dancin' My Way cùng phong cách trình diễn tự tin, sáng sân khấu. Sang đến Live Stage 2, giọng ca Gen Z chứng minh bản thân là một "chiến binh nghìn máu", thẳng thắn từ chối về đội Quang Hùng MasterD vì có những đồng đội đã làm việc trước đó là Sơn.K, Song Luân. Quyết định gắn bó cùng đội trưởng Wren Evans, cậu "em út" được dịp "hòa tan" cùng Ali Hoàng Dương với loạt "mảng miếng": "Em không chỉ học được kỹ năng dựng bài mà còn học được kỹ năng 'dựng chuyện', không chỉ làm nhạc mà còn được làm người".

Dù mỗi người có một thế mạnh, định hướng phát triển riêng, song với nền tảng kiến thức vững chắc cùng với "bệ phóng" khi tham gia các chương trình, lượng fan hùng hậu, Hà An Huy, CAPTAIN BOY, HYO sẽ còn "bật" xa hơn trong thời gian tới.