Một năm sau "Mưa Đỏ": Steven Nguyễn thăng tiến, Đỗ Nhật Hoàng có phần im ắng

HHTO - Sau gần một năm từ khi phim "Mưa Đỏ" khuynh đảo rạp chiếu Việt và lập hàng loạt kỷ lục, sự nghiệp của dàn diễn viên đã có những biến động khó lường.

Mới đây, dàn diễn viên của Mưa Đỏ đã có buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 1 năm showcase giới thiệu bộ phim. Thời điểm ấy, chắc hẳn không ai ngờ Mưa Đỏ trở thành hiện tượng - tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt với doanh thu hơn 700 tỷ đồng - đưa sự nghiệp các diễn viên từ chính đến phụ bước sang một trang mới.

Nhưng người tái xuất nhiều nhất chính là Hứa Vĩ Văn. Trong Mưa Đỏ, anh đóng vai bác sĩ Lê, người trực tiếp có mặt ở thành cổ Quảng Trị trong những ngày mưa bom bão đạn. Trong một năm qua, Hứa Vĩ Văn đã kịp góp mặt trong các phim điện ảnh Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Hẹn Em Ngày Nhật Thực cùng vai chính trong phim truyền hình Tận Hiến.

Dịp cuối năm, nam diễn viên sẽ tiếp tục có Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Tốc độ làm việc của Hứa Vĩ Văn khiến khán giả phải công nhận anh là diễn viên chăm chỉ nhất nhì V-Biz.

Steven Nguyễn là cái tên bùng nổ nhất sau Mưa Đỏ, dù không phải vai chính và lại còn đóng vai phản diện. Khán giả xem phim đều ấn tượng với gương mặt nam tính, thân hình rắn chắc của Steven Nguyễn. Ngay sau đó, nam diễn viên đã có cơ hội làm “bộ đội phe mình” khi làm chiến sĩ cứu hộ cứu nạn phim Không Giới Hạn.

Rồi anh lại “biến hình” thành một nông dân hiền lành phải tìm cách giải cứu em gái đang bị nhốt trong một khu giam giữ trái phép trong Trại Buôn Người. Mới đây nhất, Steven Nguyễn lại đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho dự án Đặc Công Rừng Sác cùng hai người quen cũ từ Mưa Đỏ.

Được yêu thích với vai Cường - chàng trai Hà Nội lãng mạn, đẹp trai và dũng cảm trong Mưa Đỏ nhưng Đỗ Nhật Hoàng lại im ắng đến bất ngờ trong một năm qua, trong khi nhiều bạn diễn xuất hiện liên tục.

Mãi gần đây, khán giả mới thấy Đỗ Nhật Hoàng có tên trong dàn cast phim Đặc Công Rừng Sác. Anh cũng mới khởi quay phim tình cảm Yêu Sai Yêu Lại cùng Mie. Hy vọng sang năm 2027, Đỗ Nhật Hoàng sẽ bùng nổ hơn nữa với hai phim ra rạp.