Livestage 2 Tinh Hà “Say Hi”: Dương Domic "nấu" hit, Pháp Kiều gảy đàn tranh

HHTO - Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục cho thấy sức hút của một sân khấu nơi âm nhạc dân tộc Việt Nam được kết hợp với tư duy hiện đại và các nghệ sĩ quốc tế. Ở tập 4, 24 Anh Trai cùng dàn khách mời đã mang đến loạt tiết mục kết hợp giữa chất liệu truyền thống như đàn nguyệt, đàn cò, đàn tranh, sáo trúc, trống truyền thống hay piano với Hip-Hop, Pop Ballad, R&B, Funk và World Music.

CAPTAIN BOY mở màn bùng nổ với Có Gì Đâu Mà Cay

Đảm nhận vai trò mở màn Livestage 2 với thể loại Pop Ballad, Rage và Hip-Hop, đội trưởng CAPTAIN BOY cùng XUÂN ĐỊNH KY, IVAN và CoolKid mang đến tiết mục Có Gì Đâu Mà Cay. Sự kết hợp giữa Hip-Hop hiện đại, tiếng đàn nguyệt và màn góp mặt của nghệ sĩ guitar quốc tế LEONSASH đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Từng hụt hẫng vì không được chọn demo, CAPTAIN BOY quyết định biến áp lực thành động lực với quan điểm nghịch cảnh là bậc thang để đi cao hơn.

Tiết mục kể câu chuyện vượt qua hoài nghi và tổn thương. Đoạn ballad mở đầu do CoolKid chắp bút nói về nỗi sợ không còn cơ hội sửa sai, trước khi đẩy lên cao trào bằng rap mạnh mẽ. XUÂN ĐỊNH KY lần đầu thử sức với rap và đề xuất đưa tiếng đàn nguyệt vào bài. Trong khi đó, IVAN đảm nhận luyện tập vũ đạo, viết rap riêng và giãi bày cảm xúc kìm nén lâu ngày khi trở lại với Hip-Hop. Nghệ sĩ quốc tế LEONSASH cho biết anh nhanh chóng đồng điệu năng lượng cùng nhóm và muốn đưa ca khúc vào playlist sau chương trình.

Đội Wren Evans khuấy động với MVP (Mưa Vội Phóng)

Màn trình diễn tiếp theo là của đội Wren Evans kết hợp cùng producer 2pillz với tiết mục MVP (Mưa Vội Phóng) thuộc thể loại Pop, Hip-Hop, Ballad, R&B. Không khí trong nhóm vô cùng sôi nổi khi HYO hài hước chia sẻ học được từ đàn anh cách làm nhạc, dựng bài đến "làm người", còn Ali Hoàng Dương chăm chút tạo hình độc đáo cho cả đội.

Bản phối được nâng tầm chiều sâu nhờ sự lồng ghép tinh tế âm hưởng nguyên bản của đàn đá Tây Nguyên cùng giai điệu piano sâu lắng. Quá trình sản xuất cho thấy sự cầu toàn, khắt khe của Wren Evans khi muốn phác họa không gian đô thị đậm chất Việt - lãng mạn nhưng ngông ngênh, phóng khoáng của những "boy phố". Nhóm đầu tư mạnh tay vào concept "buồn trong club" với sân khấu dầm mưa mang tính điện ảnh, cùng màn dance break bùng nổ, biến tiết mục thành trải nghiệm đa giác quan.

Đội Quang Hùng MasterD tâm tình với Mộng Duyên

Mang màu sắc sử thi pha hơi thở đương đại, tiết mục Mộng Duyên ghi dấu sự gắn kết của đội Quang Hùng MasterD cùng Song Luân, JSOL và Sơn.K. JSOL bày tỏ tình cảm muốn thơm má anh em, trong khi Song Luân và Sơn.K dành lời khen cho Quang Hùng là một đội trưởng tài năng và thông minh.

Quang Hùng MasterD chia sẻ áp lực lớn khi phải sang nước ngoài công tác 7 ngày ngay sau khi nhận đề bài, khiến thời gian hoàn thiện bị rút ngắn. Điểm nhấn của tiết mục là màn kết hợp giữa trống truyền thống Việt Nam (do Quang Hùng và Song Luân thể hiện) và trống jazz hiện đại của siêu sao quốc tế EMIL VERGO. Dù chỉ có chưa đầy 48 giờ tại Việt Nam, EMIL VERGO vẫn hào hứng tham gia và khen ngợi sân khấu tuyệt vời này.

KIMLONG đưa đờn ca tài tử vào Gentleman đầy mới mẻ

Lần đầu làm đội trưởng, KIMLONG định hình màu sắc Funky Soul cho đội hình gồm HURRYKNG, Jaysonlei và DILLAN qua tiết mục Gentleman. Từ ý tưởng kết hợp jazz và truyền thống, HURRYKNG phát hiện sự tương đồng giữa đờn ca tài tử và hình tượng Gentleman, từ đó nhóm quyết định đưa tiếng đàn cò (đàn nhị) vào bản phối. Kết hợp cùng dàn kèn đồng quốc tế LOS FUEGOS HORNS thuộc Mekong Delta Big Band, ca khúc trở thành cuộc gặp gỡ độc đáo giữa âm nhạc truyền thống và đương đại.

Tiết mục mở đầu bằng đoạn intro mang màu sắc điện ảnh lấy cảm hứng từ phim hành động. DILLAN xây dựng ý tưởng "quý ông đánh cắp trái tim" trong bảo tàng âm nhạc, còn HURRYKNG tạo điểm nhấn với hình tượng để râu trưởng thành. MC Trấn Thành dành lời khen ngợi cho cá tính âm nhạc và khả năng dẫn dắt của KIMLONG.

Đội Dương Domic hòa quyện trong Thế Giới Của Anh

Đội Dương Domic mang đến tiết mục Thế Giới Của Anh (Pop Ballad) gợi nhắc âm hưởng thập niên 2000. Buitruonglinh chia sẻ đội muốn chạm đến thế giới nội tâm của khán giả qua sự kết hợp giữa piano hiện đại (do nghệ sĩ Vận Toàn trình bày) và tiếng sáo trúc mang màu sắc Á Đông.

Khi ca khúc vang lên, khán giả đã hòa giọng theo giai điệu, tạo nên màn fanchant đầu tiên của Tinh Hà “Say Hi” ngay trong livestage ra mắt ca khúc. Đồng hành cùng đội là nghệ sĩ piano Vận Toàn, người bày tỏ niềm vui khi lần đầu góp mặt trên chính sân khấu mà mình từng theo dõi như một khán giả.

Pháp Kiều kết hợp saxophone quốc tế trong Mất La Bàn

Khép lại Livestage 2 là tiết mục Mất La Bàn của đội Pháp Kiều. Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, Pháp Kiều thừa nhận áp lực và hài hước ví von rằng “mùa 1 làm công ăn lương, mùa 2 làm chủ nên trách nhiệm nhiều hơn”. Từ một người chưa từng chơi đàn tranh, Pháp Kiều chủ động tìm đến nghệ nhân để học trong thời gian ngắn và tự thể hiện toàn bộ phần đàn tranh trong tiết mục.

Đội Pháp Kiều mang đến một sân khấu kể câu chuyện của bốn mảnh đời, trong đó DANG HONG HAI đảm nhận vai trò biên đạo chính để xây dựng phần vũ đạo. Sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone quốc tế TORYSAX cũng giúp tiết mục thêm nổi bật, khi nam nghệ sĩ kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận được “ngọn lửa đam mê” mà cả đội gửi gắm qua phần trình diễn.

Khép lại Livestage 2, kết quả bình chọn từ khán giả ghi nhận Thế Giới Của Anh dẫn đầu (162 phiếu), tiếp theo là Mộng Duyên (145 phiếu), Mất La Bàn (140 phiếu), Mưa Vội Phóng (121 phiếu), Gentleman (119 phiếu) và Có Gì Đâu Mà Cay (113 phiếu). Các thành viên thuộc ba đội dẫn đầu nhận thêm điểm thưởng quan trọng vào bảng xếp hạng cá nhân, tạo bước đà hấp dẫn cho hành trình tiếp theo.