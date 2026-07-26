Mùa Hè Năm Ấy: Lại thêm một câu chuyện tình đầu dang dở, để lại bao day dứt

Vũ trụ phim giờ vàng VTV từng khá thành công khi làm phim về những mối tình đầu đầy trong trẻo, của những ánh nhìn rụt rè, những cái chạm tay ngượng ngùng, những lời ngập ngừng chưa dám nói và bị số phận đẩy xa mỗi người một ngả. Cách Em 1 Milimet, Chúng Ta Của 8 Năm Sau đều được khán giả yêu thích khi kể về chuyện tình dở dang, để lại bao day dứt cho người trong cuộc suốt nhiều năm sau.

Hoàng Hà, Quốc Anh được yêu thích trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau.

Mùa Hè Năm Ấy tiếp tục là một mối tình đầu không trọn vẹn. Khánh và Phương đã từng là đôi bạn cùng lớp thân thiết, dù Phương nghiêm túc học giỏi còn Khánh ham chơi nghịch ngợm. Họ đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng lại gặp biến cố khiến Khánh và Phương hiểu lầm, xa nhau từ mùa hè năm ấy.

Mùa Hè Năm Ấy cũng kể về mối tình đầu trong trẻo.

Nhiều năm sau, họ gặp lại trong hoàn cảnh đầy bối rối. Phương du học trở về và trở thành quản lý thành đạt, giàu có. Khánh lại quay cuồng trong áp lực cơm áo gạo tiền, càng thêm tự ti về những gì xảy ra trong quá khứ. Cách biệt về hoàn cảnh, học vấn, thêm những hiểu lầm xa xưa càng khiến hai người thêm xa cách. Phương muốn giúp Khánh vượt qua khó khăn, nhưng sợ anh tự ái và tổn thương nhiều hơn. Khánh lại quá tự ti, không muốn kết nối lại với những người bạn cũ. Cuộc sống đã đẩy hai người ra hai hướng và chẳng biết khi nào có thể trở lại như xưa.

10 năm sau, họ mới gặp lại nhau.

Mùa Hè Năm Ấy có khoảng cách 10 năm, đủ để các nhân vật trải qua rất nhiều sóng gió và trở nên khác biệt so với thời đi học. Chính vì thế, dàn diễn viên cũng có hai phiên bản và nhiều khán giả sợ rằng điều này sẽ khiến phim bị lệch pha. Như ở Chúng Ta Của 8 Năm Sau, người xem đang rất thích Hoàng Hà - Quốc Anh của thời quá khứ nên đã có chút hụt hẫng khi thấy Mạnh Trường - Huyền Lizzie xuất hiện.