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Sinh nhật "cả Thuận" Jun Phạm: FC phủ màn LED 3 miền, tổ chức hoạt động thiện nguyện

Kao Rei - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Chào đón sinh nhật tuổi 37 của Jun Phạm, FC Carrot không chỉ "phủ sóng" màn hình LED của thần tượng khắp 3 mà còn chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện.

Mùa Hè 2026, Jun Phạm đang là một trong những nghệ sĩ có lịch trình dày đặc khi cùng lúc tham gia 2 chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 - đang phát sóng và Quán Nhà Haha, dự kiến lên sóng vào tháng 10/2026.

Đáng chú ý, những ngày này cũng là dịp để Jun Phạm và cộng đồng người hâm mộ - FC Carrot có dịp tương tác nhiều hơn. Chào đón sinh nhật tuổi 37 của Jun Phạm, chiều 21/7, FC đã cùng nhau mừng sinh nhật sớm cho Jun Phạm bằng chiếc xe đồ ăn có đủ bánh nước, gửi đến phim trường ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

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Jun Phạm đón sinh nhật cùng dàn Anh Tài.
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Chiếc foodtruck﻿ trở thành khu vực tổ chức tiệc sinh nhật cho Jun Phạm.

Cùng với đó, Carrot cũng triển khai nhiều dự án quảng bá hình ảnh thần tượng. FC "chơi lớn", chi mạnh tay "phủ sóng" hình ảnh của Jun Phạm và 2 chương trình anh tham gia lên 6 màn hình LED dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), TTTM Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và nút giao Cầu Rồng - Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng).

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Màn hình LED chúc mừng sinh nhật Jun Phạm "khởi động" ở nhiều nơi, tái hiện lại chặng hành trình đáng nhớ của nam nghệ sĩ.
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Màn hình LED Jun Phạm tại Hải Phòng sẽ hoạt động từ tối 24 - 26/7.

Không chỉ mang đến những dự án hướng đến thần tượng, FC còn gây ấn tượng khi triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, xã hội. Người hâm mộ đã cùng nhau chung tay quyên góp được hơn nửa tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ Nhịp Tim Việt Nam nhằm chi trả chi phí phẫu thuật cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc. Với nguồn kinh phí này, dự kiến sẽ có ít nhất 13 trái tim được "hồi sinh".

Ngoài hỗ trợ chi phí mổ tim cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, FC Carrot còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong tháng sinh nhật của thần tượng như: Đến thăm và trao quà tặng/vật phẩm cho các cựu chiến binh và người có công với cách mạng; tổ chức hiến máu tình nguyện tại Hà Nội và TP.HCM; quyên góp cho các tổ chức chăm sóc chó, mèo bị bỏ rơi.

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Bước sang tuổi 37 với 16 năm làm nghề, Jun Phạm chứng minh sức hút bền bỉ với hình ảnh rực rỡ trên những sân khấu trình diễn hay hài hước "gia trưởng" ở những chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, với chuỗi hoạt động thiện nguyện thực hiện trong suốt thời gian qua, Jun Phạm còn là người "truyền lửa" đến FC, cùng nhau "làm đẹp cho đời".

Một bạn fan chia sẻ: "Khi yêu quý Jun Phạm, chúng ta không chỉ được nhìn thấy một người nghệ sĩ rực rỡ hơn mỗi ngày, mà ngay cả chính chúng ta cũng được người nghệ sĩ ấy gieo vào lòng những vì sao. Để rồi ta lại tiếp tục cho đi, phủ đầy yêu thương".

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Kao Rei - Ảnh: Tổng hợp
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