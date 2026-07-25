Running Man Vietnam: Trò kéo xe bò trở lại, Lan Ngọc hoàn thành điều từng bỏ lỡ

HHTO - Running Man Vietnam 2026 chính thức trở lại với tập mở màn lấy bối cảnh tiệc kỷ niệm 101 năm Gia tộc R trên du thuyền. Mùa mới giữ nguyên đội hình 7 thành viên, đồng thời giới thiệu loạt thử thách mới xen lẫn những phần chơi quen thuộc.

Trong mùa mới, Trấn Thành (Hai Thành) tiếp tục đảm nhận vai trò anh cả của Gia tộc R, trong khi Ninh Dương Lan Ngọc (Tư Ngọc) vẫn giữ hình ảnh lăn xả và nhiều năng lượng. Liên Bỉnh Phát (Năm Phát) mang đến lợi thế về thể lực, còn Anh Tú Atus (Sáu Tút) tiếp tục tạo tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng.

Quang Trung (Tám Trung), Quang Tuấn (Út Tuấn) và Quân A.P (Tám Quân) hoàn thiện đội hình với những màu sắc riêng, góp phần tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố giải trí và các thử thách trong Running Man Vietnam 2026. Bên cạnh dàn người chơi, người dẫn chuyện Lê Nhân cũng trở lại, tiếp tục đồng hành và tạo thêm nhiều màn "quăng miếng" cùng các thành viên.

Thử thách đầu tiên của tập 1 mang tên Đồng Lòng, được lấy cảm hứng từ trò chơi Đẩy xe bò từng tạo nên khoảnh khắc viral ở Mùa 3, nay được nâng cấp độ khó để thử thách tình anh em.

Ngay trong lượt chơi đầu tiên, nghi vấn đã nổ ra khi Sáu Tút bị đồng đội đưa vào tầm ngắm, nghi ngờ là “kẻ phá bĩnh” vì những hành động phá game và nói dối. Trong khi đó, Tư Ngọc chơi hết mình, không chỉ bày mưu tính kế mà còn bất chấp hình tượng lăn xả ở trạm 4 - Công phá khung tranh, đến mức Tám Quân đứng ngoài cũng phải sốt ruột thay cho đàn chị.

Màn kéo xe bò "huyền thoại" của Hai Thành một lần nữa được tái hiện khi anh dốc toàn lực kéo chiếc xe chở trọn vẹn 6 người em. Chuyến xe năm ấy vốn là một kỷ niệm đẹp nhưng vẫn còn để lại khoảng trống tiếc nuối khi Tư Ngọc gặp chấn thương không thể tham gia. Mùa này, Tư Ngọc đã có thể trực tiếp tham gia thử thách cùng các đồng đội.

Khoảnh khắc Lan Ngọc leo lên đỉnh tháp người và giật thành công lá cờ xuống.

Bước sang thử thách thứ hai, mỗi người sở hữu 3 trái tim và sẽ ngậm ngùi rời cuộc chơi nếu cạn sạch sinh mạng. Gia tộc R bước vào cuộc chiến sinh tồn với luật chơi hoàn toàn mới, nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi cục diện. Những màn đấu trí, nghi binh và liên tục đổi phe khiến thế trận không ngừng xoay chuyển. Chuỗi tình huống bất ngờ cùng những cú "lật kèo" liên tiếp đã đẩy bầu không khí lên cao trào.

Màn xé bảng tên sinh tồn cũng diễn ra vô cùng gay cấn trên chiếc du thuyền sang trọng. Mục tiêu của 7 mảnh ghép là thu thập đủ 10 chữ cái nhằm giải mã bí mật cuối cùng.

Không chỉ là cuộc đối đầu về thể lực, thử thách lần này còn kết hợp yếu tố suy luận và những quyền năng đặc biệt, khiến cục diện thay đổi liên tục. Những pha rượt đuổi nghẹt thở, màn đối đầu căng thẳng cùng loạt quyết định mang tính chiến thuật đã tạo nên cao trào cho tập mở màn. Tập 1 Running Man Vietnam 2026 khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên biển, đánh dấu một khởi đầu trọn vẹn và đầy bùng nổ của Gia tộc R.