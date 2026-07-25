Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tập 4: 14 Casper, Vương Anh Tú bị loại

HHTO - Bản làm mới "Lý Ngựa Ô" của Nhà Vinh Quy Bái Tổ nhận nhiều lời khen từ các nghệ sĩ sau Công diễn 1. Trong khi đó, Bảng Hắc Mã khép lại với chiến thắng của Nhà Soạn Nhạc. 14 Casper và Vương Anh Tú là hai Anh Tài đầu tiên phải dừng bước.

Tiết mục Lý Ngựa Ô của nhà Vinh Quy Bái Tổ được nhiều nghệ sĩ chia sẻ và để lại bình luận trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những tiết mục thu hút sự chú ý sau khi Tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát sóng.

Dưới bài đăng của Mew Amazing, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để lại bình luận: "Đội em giỏi quá". Anh Tài It's CHARLES cũng chia sẻ: "Lý Ngựa Ô em thích. Vui đùa đi, điên lên đi, vui vẻ lên đi! Chìm đắm vào khoảnh khắc đi". Trên Threads cá nhân, nghệ sĩ Huỳnh Lập viết: "Quá trời Ngựa luôn Lý Ngựa Ô ơi! Nhà Vinh Quy Bái Tổ ơi".

Dàn Anh Tài dành lời khen cho Lý Ngựa Ô.

Tại Công diễn 1, Nhà Vinh Quy Bái Tổ gồm Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing mang đến phiên bản remake của Lý Ngựa Ô. Tiết mục kết hợp chất liệu dân ca Huế với sân khấu hiện đại. Jun Phạm đảm nhận màn múa đao do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất biên dựng, trong khi Thanh Duy và Mew Amazing thể hiện phần múa lụa. Màn trình diễn nhận 2.150 điểm, trở thành cột mốc để các Nhà còn lại chinh phục tại bảng Hắc Mã.

Sân khấu của Nhà Vinh Quy Bái Tổ.

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi chương trình lên sóng, Lý Ngựa Ô không giúp Nhà Vinh Quy Bái Tổ giành vị trí dẫn đầu bảng Hắc Mã. Chiến thắng thuộc về Nhà Soạn Nhạc với ca khúc mới Nợ Em Cả Bầu Trời. Đây là X-Song duy nhất xuất hiện tại Công diễn 1. Ca khúc được phát triển từ phần hòa thanh của Hà An Huy và bản demo Hoàng Tôn viết từ 8 năm trước. Với kết quả này, Nhà Soạn Nhạc cùng Nhà Làm Mạnh là hai đội duy nhất bảo toàn lực lượng để bước tiếp vào Công diễn tiếp theo.

Hà An Huy và Hồ Đông Quan trong tiết mục Nợ Em Cả Bầu Trời.

Ở chiều ngược lại, sáu Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Sáu Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh phải đối diện nguy cơ bị loại. Trước thời điểm công bố kết quả, mỗi Anh Tài được lựa chọn bước vào "mật thất lửa" một mình hoặc đi cùng đồng đội.

Khép lại Công diễn 1, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai Anh Tài đầu tiên phải nói lời chia tay chương trình. Nhìn lại hành trình của mình, 14 Casper cho biết khoảng thời gian tham gia chương trình đã giúp anh tự tin hơn và gỡ bỏ nhiều rào cản. Nam rapper nói: "Món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em".

Vương Anh Tú cho biết anh từng cảm thấy khá "ngộp" ở những ngày đầu tham gia, nhưng dần tìm thấy nhiều giá trị từ quá trình đồng hành cùng các Anh Tài. Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Dù bắt đầu hay kết thúc, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt".